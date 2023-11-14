「排華法案」廢止80年 華裔組織聯合紀念

來自全美各地的多家華人組織，將在12月5日於華府舉辦廢除排華法案80周年紀念大會 (CRCEA80)。（主辦方供圖）

為紀念美國「排華法案」廢止80周年，來自全美各地的多家華人 組織12月5日將在華府聯合舉辦廢除排華法案80周年紀念大會 (CRCEA80)。這是華人首次在美國國會舉行全國性的紀念大會。大會由七個組織聯合籌辦，美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）是北加灣區唯一籌辦組織。

「排華法案」1882年通過，執行超60年，是美國歷史上唯一專門針對特定族裔的歧視性法律。1943年12月，時任總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)簽署「馬格努森法案」(Magnuson Act)，正式廢除「排華法案」。多個著名的美國華人民權組織齊心協力，決定在12月5日在美國國會大禮堂舉行紀念大會，且在威廉瑪麗學院華盛頓中心舉行華人圓桌會議，共商華人社區的權益和將來。

大會邀請多位國會議員、白宮團隊、民權領袖、學者到場發表演講和討論。所有華裔聯邦眾議員，共同撰寫2023年國會仇恨犯罪委員會法案的國會議員克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi）、孟昭文（Grace Meng）和維樂貴絲（Nydia Velázquez），會到場發言。活動得到賽珍珠國際（Pearl S. Buck International) 的支持和參與。因描寫中國農民生活的「大地」一書獲得諾貝爾 文學獎的賽珍珠，當年曾為廢除排華法案做出重大貢獻。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人，此次大會籌委會共同主席彭一玲（Elaine Peng）表示，大會的商標和海報的紐約設計師李耀傑，是華裔品牌設計界的殿堂級大師。標誌設計以突出紀念80周年，80的字體組成給予穩定而又強有力的視覺衝擊，也具引申向上的騰躍之感，寓意呼喚歷史的進步。

大會海報背景以紀念80周年徽標為主線，背景是以時光隧道代入，透過毛筆書寫的筆峰，來顯示出歷史的演變，橫跨一個世紀的時光長河中，80年前的1943年12月，成為了不可磨滅的歷史坐標，從80年前排華法案被廢除到今天在國會山莊舉辦紀念會議，紀念讓美國華人得以享受平等的公民權益的法案，歷程讓人深思。