峰會期間 Waymo將減少無人駕駛計程車

Waymo表示，為了配合亞太經合會的安全規定，會議期間將減少無人計程車的服務。（美聯社）

隨著亞太經合會（APEC）的開幕，不僅是舊金山 人必須調整他們在市區的動線，無人駕駛計程車也受到影響。

無人駕駛計程車業者Waymo發言人波納利（Christopher Bonelli）表示，他們將調整其計程車在舊金山的服務，以配合亞太經合會周邊地區的限制。

波納利說：「我們正與地方和聯邦單位進行協調，將根據安全區和臨時道路封鎖的規定，來調整我們的服務。這個措施將限制我們的車輛進入舊金山市中心，同時可能影響在舊金山地區的等車時間和路線。」

在會議進行期間，市場街以南、Nob Hill和沿著Embarcadero的地區都將實施道路封鎖和限制。

舊金山標準報（Standard）的記者9日在市區觀察到，有一輛Waymo計程車試圖進入亞太經合會會場馬士孔尼會議中心（Moscone Center）附近的禁區，但遇到路障無法前進，最終倒車改道而行。

不過，Waymo減少服務可能會讓希望在舊金山體驗無人駕駛車的亞太經合會與會者感到失望，因為舊金山是美國少數幾個提供這項服務的城市。

多年來，Waymo一直與另一家無人駕駛計程車公司Cruise競爭舊金山市場，直到加州車管局 （DMV）最近出於安全考量，暫時吊銷了Cruise的舊金山營業執照。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Waymo計程車8月在舊金山提供了近2萬次付費服務，以及近8400次的免費服務，Cruise計程車則提供了約1萬7000次付費服務，以及4萬9000次免費服務。