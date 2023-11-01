APEC主要贊助商 Visa基金捐100萬

Visa基金會為舊金山APEC捐贈100萬元。（Getty Images）

舊金山 市長布里德(London Breed) 10月31日宣布，Visa 基金會為亞太經濟合作組織(APEC )會議的主要贊助商。

Visa基金會致力於支持多元化和包容性的小型企業，並為舊金山APEC會議特別活動委員會提供了100萬元贈款。並體現了Visa基金會對支持包容性經濟的承諾。

布里德表示：「基金會的貢獻符合APEC促進其成員經濟體經濟成長的使命，也將確保舊金山做好舉辦此次活動的準備，同時向全世界展示市容市貌。Visa對APEC 的支持，以及即將在Mission Rock開設的新全球總部，表明Visa對舊金山的未來充滿信心。」

Visa全球市場集團總裁兼Visa基金會董事會成員詹金（Oliver Jenkyn） 表示：「我們致力於利用專業知識、人才和資源，來幫助個人、企業和社區蓬勃發展。很自豪能夠支持亞太經合峰會，應對全球嚴峻挑戰。希望我們所做的貢獻，將有助於促進世界各地所有地區的經濟發展。」

他指出，Visa基金會的貢獻將有助於增強與會者的體驗，並向世界展示舊金山的魅力。這種支持不僅強化了這次多邊會議，而且強調了他們對全球舞台上社區參與的奉獻精神。

10月初，布里德宣布舊金山已經超過了承諾的2000萬元的募款目標。舊金山市將繼續努力，為為期一周的會議籌集更多資金，以超越這一目標。此次會議將接待來自21個APEC成員經濟體的領導人和代表，1200名全球首席執行官、數千名記者，出席總人數超過2萬人。