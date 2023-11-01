我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

APEC主要贊助商 Visa基金捐100萬

記者李怡／舊金山報導
Visa基金會為舊金山APEC捐贈100萬元。（Getty Images）
Visa基金會為舊金山APEC捐贈100萬元。（Getty Images）

舊金山市長布里德(London Breed) 10月31日宣布，Visa基金會為亞太經濟合作組織(APEC)會議的主要贊助商。

Visa基金會致力於支持多元化和包容性的小型企業，並為舊金山APEC會議特別活動委員會提供了100萬元贈款。並體現了Visa基金會對支持包容性經濟的承諾。

布里德表示：「基金會的貢獻符合APEC促進其成員經濟體經濟成長的使命，也將確保舊金山做好舉辦此次活動的準備，同時向全世界展示市容市貌。Visa對APEC 的支持，以及即將在Mission Rock開設的新全球總部，表明Visa對舊金山的未來充滿信心。」

Visa全球市場集團總裁兼Visa基金會董事會成員詹金（Oliver Jenkyn） 表示：「我們致力於利用專業知識、人才和資源，來幫助個人、企業和社區蓬勃發展。很自豪能夠支持亞太經合峰會，應對全球嚴峻挑戰。希望我們所做的貢獻，將有助於促進世界各地所有地區的經濟發展。」

他指出，Visa基金會的貢獻將有助於增強與會者的體驗，並向世界展示舊金山的魅力。這種支持不僅強化了這次多邊會議，而且強調了他們對全球舞台上社區參與的奉獻精神。

10月初，布里德宣布舊金山已經超過了承諾的2000萬元的募款目標。舊金山市將繼續努力，為為期一周的會議籌集更多資金，以超越這一目標。此次會議將接待來自21個APEC成員經濟體的領導人和代表，1200名全球首席執行官、數千名記者，出席總人數超過2萬人。

Visa是數字支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的交易提供便利。其使命是透過最具創新、便利、可靠和安全的支付網絡連接世界，使個人、企業和經濟蓬勃發展。我們相信，包容世界各地所有人的經濟體能夠提升世界各地所有人的水平，並將准入視為未來貨幣流動的基礎。請造訪 Visa.com 以了解更多資訊。

布里德宣布，Visa基金會為APEC的主要贊助商。（記者李怡╱攝影）
布里德宣布，Visa基金會為APEC的主要贊助商。（記者李怡╱攝影）

Visa 舊金山 APEC

上一則

加州用AI偵測野火 獲評最佳發明

下一則

南加河濱多地野火 十餘棟建築毀

延伸閱讀

舊金山市議員明年選舉 溫和派激戰進步派

舊金山市議員明年選舉 溫和派激戰進步派
聯邦參議員選舉 一世代僅一次

聯邦參議員選舉 一世代僅一次
舊金山擬立法 簡化小企業申請

舊金山擬立法 簡化小企業申請
OpenAI租賃Uber金山總部辦公樓

OpenAI租賃Uber金山總部辦公樓
致敬金山傳奇指揮家托馬斯 布里德提案改路名「MTT路」

致敬金山傳奇指揮家托馬斯 布里德提案改路名「MTT路」

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也有各種裝飾。（記者江碩涵／攝影）

矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點

2023-10-27 22:52
震源中心位於舊金山國際機場附近。（翻攝自美國地質調查局）

灣區突發4.0級地震 震央位於機場附近

2023-10-27 22:16
張芳打造以「健康聯結」為主題的HE&C品牌，推廣茶文化，與水果口味結合，定製適合美國人口味的茶飲。（記者王子涵/攝影）

創業在美國／火鍋+楊枝甘露 華人張芳開餐廳征服美國胃

2023-10-29 02:19
今年美國鼠患最嚴重的城市年度名單，舊金山排名第五。（Unsplash）

全美鼠患最嚴重城市 舊金山排第5 沙加緬度居第33

2023-10-25 02:12

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全