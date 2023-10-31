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紐森夫妻逛上海外攤 親民引圍觀

記者趙健／綜合報導
加州州長紐森10月29日現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）
加州州長紐森10月29日現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）自23日起訪問中國，為期一周的行程受到中美兩國關注。10月29日，紐森抵達此行最後一站──中國上海，並現身著名旅遊景點外灘（The Bund），引發大批民眾圍觀。

視頻來源：小紅書、抖音，記者趙健／後製

在為期一天的上海之行中，紐森不僅與市府官員會面、參觀特斯拉「超級工廠」，還與妻子西貝爾（Jennifer Siebel Newsom）出現在上海遊客眾多的外灘，讓當地民眾「近距離接觸」這位來自全球第五大經濟體的「掌舵人」。有許多民眾在微博留言表示，在上海灘偶遇紐森夫婦，他們被眾多同行人士擁簇，看起來很霸氣。特別是紐森的妻子，穿著棗紅色長裙走在眾多黑色西裝的男士中間，氣場強大、明星範十足。

圍觀民眾所拍攝視頻顯示，身著西裝的紐森與妻子在上海外灘街頭行走，他們面帶微笑，昂首闊步，周圍環繞著大批保鏢和工作人員。壯觀的隊伍吸引現場許多遊客目光，紛紛掏出手機進行拍攝。期間，紐森不時向民眾揮手致意，並與一些正在散步的民眾交談，表現十分親民。

在上海期間，紐森與上海市長龔正及其他市府官員會面，並簽署瞭解備忘錄（MOU），內容包括保護環境、推動氣候應對策略以及加快綠色交通行動。州長紐森辦公室指出，加州與上海夥伴關係已有數十年之久，早在1980 年，已故參議員、時任舊金山市長范士丹（Dianne Feinstein）就與上海建立友好城市關係，這是中國與美國城市之間首個友好關係。加州很自豪能與上海建立合作夥伴關係，以加速氣候行動，包括清理港口、減少航運排放，並加快向電動車轉型。

纽森此行是他上任後首次訪華，他也成為新冠疫情後第一位訪問中國的美國州長。紐森此次中國行到訪城市包括香港、廣東、上海、江蘇、北京，均為中國經濟發達地區。紐森已於10月29日晚從上海返回加州。

紐森 加州 北京

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