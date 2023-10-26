勇士揭幕戰不敵太陽 兩冠功臣杜蘭特首回灣區：感受球迷愛意

杜蘭特（右）時隔五年後，回到灣區球迷前比賽。（記者劉先進╱攝影）

時隔五年，曾幫勇士 拿到兩個總冠軍的太陽球員杜蘭特（Kevin Durant），終於回到灣區 球迷面前比賽，大通中心近1萬9000球迷報以熱烈歡呼。不過，他多次投出高難度後仰且彈框而出，全場22中7得到18分，「首秀」並未如期。金州勇士揭幕戰104比108不敵鳳凰城太陽。

勇士的格林缺席，太陽的三巨頭之一比爾（Bradley Beal）因背傷高掛免戰牌。勇士開場以柯瑞 、湯普森、新援保羅，魯尼和維金斯的小個陣容對陣。太陽的杜蘭特雖然手感不佳，但核心布克（Devin Booker）在關鍵時刻左右比賽局勢，最後5分鐘內，或上籃或投三分，又三次助攻隊友投籃，尤其是面對包夾傳球給內線球員得分，得到全隊最高的32分6籃板8助攻。

杜蘭特以往效力勇士三個賽季期間，幫勇士兩次奪冠，個人兩次獲得總冠軍MVP，歷史排名殺進前20。灣區可謂杜蘭特的福地。24日也是2019年總冠軍賽後，他首次在灣區球迷面前征戰。賽前介紹時，勇士隊在大螢幕上播放了視頻集錦。杜蘭特拍拍自己的心臟，舉起手臂向空中致意。他說，付出的努力得到認可是好事，能看到許久沒見的人和熟悉的面孔，讓人很興奮。「這裡的球迷對我個人和球員都充滿了愛和尊重。這就是我能要求的一切。」

杜蘭特表示，視頻有很多精彩的瞬間。能很快重溫其中的一些記憶，「很高興來到這兒，用一場勝利為新賽季開了個好頭。」

勇士打小個陣容，卻沒有體現投籃能力，柯瑞三分14中4，維金斯3投不中，湯普森11中3，保羅6中0，全隊三分43中10，對手三分33中11。籃板49個，比太陽少了11個。

柯瑞說，首場比賽很受關注，為賽季定下基調。球隊比賽的能量很棒。有一些匆忙的回合，一些快速的強投，「不要試圖過度分析，只是努力繼續變得更好，並明白球隊處在很好的位置，我們可以變得更好。」

老將保羅得到14分6籃板9助攻。教頭柯爾賽後誇獎說，保羅控制比賽的方式太出色，「在你需要的時候投中關鍵球，他現在給了我們一個不同的比賽維度，就是他的控球後衛心態。」

對於如何與保羅建立化學反應，柯瑞表示，球隊會繼續在由誰發起進攻、從哪裡投籃、根據誰持球來安排進攻套路等問題上，變得更加得心應手。「我們的配合非常流暢，過渡順暢，都知道該怎麼打球，大家都非常信任誰拿球誰，就會做出正確的決定。」