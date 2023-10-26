Cruise無人計程車執照吊銷 紐森：百分百支持

加州車管局吊銷Cruise無人駕駛計程車的營業執照，紐森稱他百分之百支持。（美聯社）

正在中國進行訪問的加州 州長紐森 （Gavin Newsom）表示，他百分之百支持加州車管局 （DMV）禁止Cruise在舊金山經營無人駕駛計程車的舉措，雖然有些驚訝和感嘆。

紐森25日在北京對記者說：「我還未細讀車管局發表的聲明，但我非常了解是什麼造成了他們的憂慮，以致他們最終做出了這些分析和判斷。」

前一日，紐森參觀了一家位於深圳的電動車廠，在車廠人員的協助下，紐森試駕了一輛具有自動駕駛功能的混合動力車，在無需抓握方向盤的情況下，讓汽車緩慢旋轉了一圈，紐森對這項技術感到驚訝。這款汽車還有可漂浮在水面上的功能。紐森表示，中國在市場上推廣這類技術的腳步比加州要快。

儘管紐森稱他支持車管局的決定，但他上個月卻站在科技公司的一方，否決了禁止在無人在場的情況下讓自動駕駛重型卡車上路的AB316號法案。紐森否決這項法案的理由是，因為現有法律提供的監督已經足夠，所以沒有必要對無人駕駛卡車進行額外監督。

卡車司機工會Teamsters 25日發出聲明批評紐森否決AB316號法案，並認為加州車管局對Cruise的懲罰不夠嚴厲。

Teamsters西部地區副會長芬恩（Peter Finn）說：「監管單位和立法議員必須停止大型科技公司在加州這個遊戲欄裡玩他們昂費的玩具，否則，造成死亡只是遲早的問題。」

查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）表示，本月初在舊金山遭一輛汽車撞倒，再遭Cruise無人駕駛計程車輾壓的受害者，目前傷勢仍很嚴重。

當被問及是否還應該讓Cruise的競爭對手Waymo在舊金山提供無人駕駛計程車服務時，紐森說：「這是另外一個問題，我們會跟進此事。」