頻被攻擊 金山公務員執法穿防彈背心

舊金山提供防彈背心給在街頭規範攤販的公務員穿著。（美聯社）

據紀事報（Chronicle）報導，舊金山 公務局（San Francisco Public Works）的公務員在米慎區（Mission District）執行規範城市街頭攤販任務時，將穿上防彈背心。

由於官員試圖取締小販，城市的街頭販賣問題在本周再次引起了人們的關注，其中一些小販被指控銷售贓物，以及在沒有適當許可的情況下經營。

市議員盧凱莉（Hillary Ronen）日前宣布，將從下個月開始禁止在米慎街附近進行街頭販賣，並稱對市政檢查人員的威脅是「壓垮駱駝的一根稻草」。

公務局發言人戈登（Rachel Gordon）本周詳細介紹了該部門負責檢查和執行人行道售貨法的公務員所受到的威脅，人行道售貨法要求任何在公共場所出售食品或商品的人，都必須持有有效的城市許可證。

戈登說，檢查人員曾「被推搡、撞擊、被扔東西，口頭攻擊仍然頻繁發生。」公務局為工作人員提供了防彈背心，戈登表示，「已有些人選擇使用。」

戈登補充說，在過去一年裡，有街頭售貨檢查員的腹部曾遭到拳擊，還收到過死亡威脅。

長期以來，舊金山一直在努力執行銷贓禁令。在該市承諾全面禁止非法販賣一年多之後，這種做法在聯合國 廣場（U.N. Plaza）和市中心其他地方仍然很普遍，人們繼續在臨時搭建的人行道攤位上出售農產品、罐頭和洗漱用品。

今年9月，舊金山警方發起了一場所謂的 「閃電戰」（blitz），旨在遏止猖獗的有組織零售盜竊活動，這些盜竊贓物通常由街頭小販和其他非法銷贓運作再次出賣。警方這項行動獲得州政府1530萬元補助，動用了警察和便衣警察來打擊非法銷售。

但是，由於公務局公務員受到威脅和攻擊，在檢查人員執行許可法律時必須有警察在場。戈登說，「當我們的公務員在米慎區和其他地方開展工作時，警察會在一旁保護他們。」