無人車暢行鳳凰城 在金山卡關

無人車逐漸受到鳳凰城社區的接納。（受訪者提供）

無人駕駛汽車自2020年問世後，在加州舊金山 和亞利桑納州 鳳凰城(Phoenix)兩市進行了街頭實驗，三年過後，兩地政府和民眾卻對這一科技有著截然不同的看法。在舊金山，自動駕駛汽車面臨著諸多的行政監管和安全挑戰；反觀鳳凰城，人們早已可以叫到完全無人駕駛的乘車服務，並且當地政府幾乎沒有對此進行監管或擔憂。

舊金山知名無人駕駛汽車公司Waymo 17日宣布本年度第三次裁員計畫，其母公司Alphabet之前兩次共裁減少200名員工。但就在今年8月，Waymo與另一家由通用汽車擁有的Cruise公司都得到州政府許可，進一步擴大在舊金山的運營。

舊金山民眾對此怨聲載道，他們並不希望生活在新科技的「試驗場」中。無人車堵塞交通，發生撞人交通事故，同時遭打砸、惡意塗鴉、毀壞等案例時有發生。

鳳凰城平坦和網格化的道路設計，更適合無人車的發展。（受訪者提供）

與此同時，專家認為，鳳凰城市區扁平的交通設計成為發展無人車絕佳的地點。亞利桑納州立大學土木工程教授彭迪亞拉（Ram Pendyala）表示，鳳凰城平坦和網格化的道路設計，是優先為汽車通行而建造的。該地區的主幹道都是雙向三車道，這留給人類司機足夠的時間和空間應對無人車。然而舊金山高低錯落、狹窄複雜的道路給自動駕駛增添許多挑戰。

曾在兩市都乘坐過無人車的華人Shirley表示，即使是人類駕駛員在舊金山開車也會感到壓力倍增。「舊金山的居民區大部分都是雙向單車道，開車都是緊貼著街邊的停車，你不知道誰會突然從街邊突然出現。」Shirley說，「鳳凰城都是寬敞的大道，常年炎熱的天氣根本不會有太多行人在兩側。如果無人車能征服舊金山交通，那麼它可以在全世界任何一個城市安全的運營。」

鳳凰城平坦和網格化的道路設計，更適合無人車的發展。（受訪者提供）

不過，無人車在鳳凰城的發展也並非一帆風順，2021年一輛Waymo無人車在一名走神的人類駕駛者輔助操控下，造成一名49歲行人死亡。當地居民也發起抵制行為，一名無人車司機甚至被路邊的行人用槍瞄準。然而在兩個月的停運後，類似的事故鮮有發生，無人車也逐漸被當地社區接受。相比出租車近一半的費用，讓預定無人車出行的居民愈來愈多。

Cruise駕駛員Raven說：「這一科技太成熟了，甚至有些無聊。」

鳳凰城市長加力格（Kate Gallego）承諾，無人車將會在城市中繼續普及。「當我坐進Uber，司機有時會感到壓力，因為市長在他的車中。」加力格說，「無人車就根本不會在乎。」