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襲擊舊金山中領館嫌犯 被警擊斃細節曝光

記者李怡／舊金山報導
警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）
警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）

舊金山警察局（SFPD)19日就最近「中國駐舊金山領事館內發生的襲擊案件」舉辦了線上發布會，並公布了嫌疑人被警方擊斃的過程錄影。影片顯示，當時嫌犯有拿刀具和辣椒噴霧襲警的傾向，隨即被舊金山警察擊斃。案件還在進一步的調查中，舊金山警方仍未公布嫌犯的作案動機。

舊金山警察局長史考特表示，案件還在調查中。（記者李怡╱翻攝）
舊金山警察局長史考特表示，案件還在調查中。（記者李怡╱翻攝）

舊金山警察局表示，駕車衝進中領館的攻擊者是31歲的中國公民楊占圓。警方發布了三段舊金山警察隨身攜帶的錄影機拍下的視頻。視頻顯示，楊占圓衝進中領館後，被兩名安保人員控制。當警察趕到現場時，楊占圓試圖用隨身攜帶的刀具和辣椒噴霧發動攻擊，不放棄搏鬥，隨後被舊金山警官卡拉斯科(Troy Carrasco)開槍擊中。之後楊占圓由消防車輛送醫，後搶救無效死亡。

警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者...
警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）
視頻顯示楊占圓試圖用辣椒噴霧襲警。（記者李怡╱翻攝）
視頻顯示楊占圓試圖用辣椒噴霧襲警。（記者李怡╱翻攝）

記者會上也公布了三段民眾的報案電話錄音。第一則報警電話稱攻擊者有槍，嫌犯被兩名保全控制住，攻擊發生時有30人左右在現場，並經由疏散已撤離中領館的簽證大廳。 

第二通報警電話稱，攻擊者是有目的的攻擊，希望警察盡快趕到現場。第三個報案電話描述稱，襲擊者的頭部在流血，並且正在與保安人員打鬥。

舊金山警察局表示，案件還在進一步的審理調查中，目前能公布的，是警察執法時的影片錄影和嫌犯作案時使用的工具，包括一把匕首、藍色豐田汽車，以及留在車內後排座椅上的十字彎弓。此外還有目擊者發布在社群媒體上的兩段顯示汽車衝進辦證大廳的影片。警局希望在記者會後，可以聽到民眾對於此案件的意見和聲音。

車內後排座椅上的十字彎弓。（舊金山警察局提供)
車內後排座椅上的十字彎弓。（舊金山警察局提供)

據楊占圓的室友描述稱：「和他合租住了大約三年，但對他不太了解。因為他大多獨來獨往，玩電子遊戲，且性格『非常保守』，如果說他變得激進， 那是最近的事。」

楊占圓室友回憶說：楊「最近幾個月開始表現得很奇怪，開始吃室友的食物。他以前從未這樣過，並喝掉了她所有的酒。在此之前，他不喝酒。」室友說 ，楊似乎沒有工作，不知道他如何能合法留在美國。楊占圓只有幾個不常去拜訪的朋友。除了住在南灣的表弟之外，大多數家人住在中國。楊平時的時間都花在跑步、在公園裡射擊弓箭和操控無人機。

室友稱，楊占圓攻擊領事館時使用的車，不是他本人的，是他另一位室友的車，目前無法聯絡。

案件還在進一步的調查審理中。民眾可上網觀看警察局發布的視頻：https://www.youtube.com/watch?v=5kfbw8MfWXE。

舊金山警察局發佈案件發生地點。（記者李怡╱翻攝）
舊金山警察局發佈案件發生地點。（記者李怡╱翻攝）

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