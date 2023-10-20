降低車禍傷亡 灣區3城裝測速攝像頭

市政交通局總監譚沐霖向交通局董事說明安裝測速照相機細則。（圖片來源：SFGOVTV2）

上周六州長紐森 簽署了AB645法案，在未來五年包括舊金山 市、屋崙和聖荷西在內的六個城市進行試點，在指定路段安裝測速相機（speed safety camera），以降低車禍傷亡。舊金山市政交通局17日召開公聽會對此進行討論。交通局局長譚沐霖（Jeffery Tumlin）接受董事會的質詢，詳細解釋該法案的通過和實行。

關於這些相機具體安裝的時間，譚沐霖表，示法案的具體實施會在2024年1月1日開始，而非馬上開始。因為測速相機的安裝需要一系列討論研究，包括如何平均地將相機安裝在各個社區，以及社區成員對實施過程的充分參與。交通局内負責安裝相機的團隊，正在確保所有的安裝能在法案實施那刻起快速進行，並保證舊金山將會是六個城市中第一個完成安裝的城市。

關於本次安裝相機的規模為何不大，譚沐霖回應，由於這次進行的只是試點，所以只有安裝33架測速相機。「我們需要確保的是試點的成功，不然無法決定是否應該繼續這些相機的運營，亦或是增加相機的數量。」譚沐霖表示，這次安裝也會處理許多本法案反對者的擔憂，包括相機測速的公正性與侵犯個人隱私 的問題。「我們會向大眾展示，這些相機會保護大家的隱私，畢竟我們是想讓它們保護大家的安全的，而不是反而讓它們給大家帶去更多傷害。」