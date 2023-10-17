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全美畢業生薪酬榜 史丹福9萬8900元排第5、聖他克拉拉大學第9

編譯組／灣區16日電
灣區多所大學畢業生就業薪資在全美名列前茅。（美聯社）
灣區多所大學畢業生就業薪資在全美名列前茅。（美聯社）

據紀事報（Chronicle）報導，在畢業生薪酬最高的學校最新排名中，灣區有兩所大學進入前十名。

史丹福大學（Stanford University）在跟蹤各行業薪酬數據的軟件公司Payscale發布的「大學薪酬報告」中名列第五位。該公司稱，該報告基於數百萬畢業生的調查反饋，根據該報告，史丹福大學畢業生早期職業生涯的薪酬中位數為9萬8900元，而中期職業生涯畢業生的薪酬中位數則達到17萬7500元。

排名第九位的是聖他克拉拉大學（Santa Clara University），這是一所位於矽谷的私立天主教大學，擁有多位著名校友，包括州長紐森（Gavin Newsom）和女子足球偶像查斯坦（Brandi Chastain）。根據 Payscale 的數據，早期職業畢業生的薪酬中位數為8萬7300 元，中期職業校友的薪酬為 17萬3100 元。

排名第18 位的柏克萊加大（UC Berkeley）是該地區最著名的公立大學，也是榜單上排名最高的公立大學。柏克萊加大的應屆畢業生收入為8萬8300元，中期職業生涯的收入為16萬7000元。

灣區另一所鮮為人知的學校，太平洋聯合學院（Pacific Union College）是位於納巴（Napa）縣的一所小型基督教私立學校，在另一份提供兩年制學位的學校排行榜上名列前茅。報告顯示，太平洋聯合學院中職畢業生的收入中位數為9萬7900 元，在兩年制學校中排名第三。該校還提供四年制學位。

該公司在許多名校中發現了一個共同點。報告在提到科學、技術、工程和數學時說：「擁有最高收入校友的學院幾乎都有一個共同點：他們培養了大量工程師和其他擁有寶貴的STEM學位的員工。」

柏克萊加大 史丹福大學 灣區

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