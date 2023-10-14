金山市長、警長喊話：襲擊中領館事件仍在調查

市長布里德與警長史考特，就最近舊金山的治問題舉行新聞發布會。（記者楊逸辰／攝影）

最近舊金山 犯罪事件頻傳，光是本周就已經發生了兩起汽車蓄意衝撞事件，9日的中國領事館被嫌犯開車撞擊，12日迪奧商店被劫，舊金山市長布里德（London Breed）和警察局長史考特（William Scott）於周五上午召開新聞發布會，報告目前對打擊城市犯罪所作的處理。史考特表示，撞擊中領館 事件仍在調查中，暫無更新的信息可以公布，但下周四將在市政廳召開此案公聽會。

發布會分為兩方面内容，對長久存在的犯罪行為（如打砸車窗、毒品 交易）採取的治理成效，和最近發生的兩起衝撞事件調查的進展。

史考特表示，城内偷盜事件的數量和去年相比已經有所下降，「與去年同期相比，我們成功減少了10%的入室行竊與7%的砸車行竊事件，也就是說，和去年比大約少了一千餘名這類犯罪的受害者。」

布里德稱，舊金山已經是全國大城市中犯罪率最低的城市之一，同時也是謀殺案破案率最高的城市之一。今年9月，舊金山從州政府獲得了1700萬美金的資助，撥給警察與檢察部門打擊城市中的盜竊事件，這1700萬直接用來給警察與檢察部門的員工支付加班費用。

關於田德隆區泛濫的毒品交易問題，史考特表示，他們自5以來已經在該區逮捕了1100多名嫌犯，其中絕大部分都是毒販。布里德市長新啟動的緝毒相關機構協調中心（Drug Market Agency Coordination Center）行動，為打擊毒品犯罪帶來了效果，該行動在市場街（Market Street）設立了警方站點，幫助協調各執法部門如緝毒局、聯邦調查局等，一起打擊田德隆區的毒品犯罪。

9日下午，一名司機駕車撞入中國領事館的簽證處，警察已經將其擊斃，後來證實嫌犯為來自山東的31歲楊占圓。對此事件史考特表示，調查仍然在進行，並且會在下周四在市政廳召開關於此事的公聽會。「關於這起事件的調查，目前我不能分享更多的信息，但是我們會在公聽會上公布。」史考特說，雖然警察辦理此類事件的公開性和透明性很重要，但是不能在結束調查之前將有關案情和信息告訴大眾。

12日凌晨，聯合廣場的迪奧商店遭遇搶劫，一群竊賊將車撞入商店，打破商品的陳列櫃，洗劫大量財物後逃跑。斯考特對這起犯罪也公布了最新進展：「多虧了警員的快速反應，我們逮捕了其中的兩名竊賊，並追回了價值15萬元的商品。」

「打擊犯罪是目前舊金山最重要的事情，」布里德總結道，「我想要確保的是，不論是什麼的人，居民也好，遊客也好，工人也好，在舊金山都應該感到安全。」