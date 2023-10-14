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百年啤酒廠「Ancho」倒閉 居民不捨：這代表了舊金山的味道

記者王子涵／舊金山報導
這座占地2.17畝的建築標價4000萬元。（記者王子涵／攝影）
這座占地2.17畝的建築標價4000萬元。（記者王子涵／攝影）

擁有百年歷史的舊金山啤酒品牌Anchor Brewing自2017年起銷售大減，員工工會曾在數月前嘗試買斷以拯救品牌，但也以失敗告終。Anchor Brewing總部大樓在12日開始掛牌銷售，預示著這個讓舊金山居民引以為傲的啤酒品牌將走向終點。

日本啤酒生產巨頭札幌（Sapporo）在2017年收購了Anchor公司，母公司對這座占地2.17畝的建築標價4000萬元。三個月前，札幌董事會投票決定停止Anchor的運營，並對旗下業務進行清算。該公司將「具有挑戰性的經濟因素」和「自2016年起銷售下滑」作為關閉的原因。釀酒廠的61位員工收到了為期60天的停運通知。

6月，Anchor停止了全國啤酒的分銷，以努力降低成本。公司管理層得出最後的結論，預計日後的支出仍超過收入。

2019年末，Anchor工人曾提出收購該公司，但消息人士稱，工會的談判努力「沒有成功」。

不少民眾在得知釀酒廠關閉的消息後，自發來到Anchor總部購買啤酒，華人Ada Zhang表示：「Anchor是我最愛的啤酒，這代表了舊金山的味道。」

舊金山 投票 華人

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