我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

記者李怡／舊金山報導
10日早晨前來簽證大廳領取證件的民眾不得其門而入。（記者李怡／攝影）
10日早晨前來簽證大廳領取證件的民眾不得其門而入。（記者李怡／攝影）

因中國駐舊金山總領事館9日下午發生車輛衝入領事館簽證處的重大突發事件，10日中領館簽證大廳的鐵門上張貼了暫停辦理業務的通告，但未說明何時恢復營業。多位當天到現場領取證件的民眾，失望而歸，而且不知道要等何時。

10日早晨記者到達中領館現場，看到與9日突發襲擊事件後不同的是，領館周圍的警戒線和多輛執法警員警車已撤離，只留有正門的一輛警車和車內的兩名警察守護。簽證廳的大門是防盜鐵門嚴密關閉，不時有前來領取已辦簽證的民眾到達，但每個人都失望而歸。不管是中國公民或計畫到中國旅行的民眾，簽證及行程都充滿不確定性。

中領館簽證大廳門上暫停營業的公告。（記者李怡／攝影）
中領館簽證大廳門上暫停營業的公告。（記者李怡／攝影）

簽證大廳緊閉的防盜門和張貼的暫停營業公告。（記者李怡／攝影）
簽證大廳緊閉的防盜門和張貼的暫停營業公告。（記者李怡／攝影）

一早在中領館簽證大廳外等候領取探親簽證的周先生向本報表示，9日晚他從西雅圖乘飛機抵達舊金山。因早前接到通知，探親簽證已辦好，要求10日到館領取證件。早上到達簽證處後，看到門上的通告，才得知簽證處暫停營業，且沒有收到任何形式的通知，何時再來領取、會不會郵寄到住處。周先生無奈地表示，看之後的營業情況，再飛來一次舊金山吧。

10日早上，從柏克萊趕來中領館領取商務簽證的Cindy Zhao表示：「被通知今天來拿辦理好的簽證。但是到了之後大廳門鎖著，當時還很好奇的拿出手機拍了告示，想轉發給朋友們，讓更多人知道，不要浪費了路上的往返時間。

10日，中領館簽證大廳門前停靠了一輛警車守護。（記者李怡／攝影）
10日，中領館簽證大廳門前停靠了一輛警車守護。（記者李怡／攝影）

10日早前來簽證大廳領取證件的民眾不得其門而入。（記者李怡／攝影）
10日早前來簽證大廳領取證件的民眾不得其門而入。（記者李怡／攝影）

Cindy表示：「自己辦理的是商務簽證，原計畫於本周末出發去北京。當地的酒店和行程都已安排好了，因為不知道何時能拿回辦理好的簽證，現在不知道下一步要怎麼安排，不知道是要取消機票酒店，還是再耐心等待幾天。」

同樣從西雅圖趕來的Jesse Chang表示：「自己帶著行李來簽證大廳領取商務簽證去往中國南京，本來計畫拿到簽證之後，就直接去舊金山國際機場登機。現在看來是不可能出發了，只好重新規畫行程，可能還會在舊金山滯留幾天，等待簽證大廳開放營業。」

10日，中領館簽證大廳門前停靠了一輛警車守護。（記者李怡／攝影）
10日，中領館簽證大廳門前停靠了一輛警車守護。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山總領館網上通知稱：「領事證件大廳於10月10日起暫停對外辦公，何時恢復對外辦公，請關注我館進一步通知。如需緊急辦證，請點擊以下鏈接，按我館關於通過『綠色通道』緊急申辦證件的須知中的相關程序辦理。」而按照領事館對緊急辦證的定義，是指用於葬禮或探望健康狀況不佳的家庭成員的人道主義旅行簽證。此外，再無其他說明。而領館回覆本報詢問時稱，目前沒有進一步可發布的消息。

簽證 舊金山 中領館

上一則

華埠看中領館遇襲 應非針對華人

下一則

金山議長佩斯金：襲擊中領館司機是華裔 仍不知姓名

延伸閱讀

佩斯金回應舊金山中國領事館被車撞事件 稱涉事司機是華裔

佩斯金回應舊金山中國領事館被車撞事件 稱涉事司機是華裔
襲擊舊金山中領館司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民

襲擊舊金山中領館司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民
輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標
舊金山領館遭撞 中國外交部：強烈敦促美方開展調查

舊金山領館遭撞 中國外交部：強烈敦促美方開展調查
亞裔男駕車衝進舊金山中領館 遭警擊斃 曾問「中共在哪？」

亞裔男駕車衝進舊金山中領館 遭警擊斃 曾問「中共在哪？」

熱門新聞

一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

2023-10-08 00:23
最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

2023-10-03 02:20
中國駐舊金山總領事館。（中新社資料照片）

舊金山中領事館遭車衝撞 總領館：嚴厲譴責、敦促美方保障使館安全

2023-10-09 21:30

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論