中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

10日早晨前來簽證大廳領取證件的民眾不得其門而入。（記者李怡／攝影）

因中國駐舊金山 總領事館9日下午發生車輛衝入領事館簽證 處的重大突發事件，10日中領館 簽證大廳的鐵門上張貼了暫停辦理業務的通告，但未說明何時恢復營業。多位當天到現場領取證件的民眾，失望而歸，而且不知道要等何時。

10日早晨記者到達中領館現場，看到與9日突發襲擊事件後不同的是，領館周圍的警戒線和多輛執法警員警車已撤離，只留有正門的一輛警車和車內的兩名警察守護。簽證廳的大門是防盜鐵門嚴密關閉，不時有前來領取已辦簽證的民眾到達，但每個人都失望而歸。不管是中國公民或計畫到中國旅行的民眾，簽證及行程都充滿不確定性。

中領館簽證大廳門上暫停營業的公告。（記者李怡／攝影）

簽證大廳緊閉的防盜門和張貼的暫停營業公告。（記者李怡／攝影）

一早在中領館簽證大廳外等候領取探親簽證的周先生向本報表示，9日晚他從西雅圖乘飛機抵達舊金山。因早前接到通知，探親簽證已辦好，要求10日到館領取證件。早上到達簽證處後，看到門上的通告，才得知簽證處暫停營業，且沒有收到任何形式的通知，何時再來領取、會不會郵寄到住處。周先生無奈地表示，看之後的營業情況，再飛來一次舊金山吧。

10日早上，從柏克萊趕來中領館領取商務簽證的Cindy Zhao表示：「被通知今天來拿辦理好的簽證。但是到了之後大廳門鎖著，當時還很好奇的拿出手機拍了告示，想轉發給朋友們，讓更多人知道，不要浪費了路上的往返時間。

10日，中領館簽證大廳門前停靠了一輛警車守護。（記者李怡／攝影）

10日早前來簽證大廳領取證件的民眾不得其門而入。（記者李怡／攝影）

Cindy表示：「自己辦理的是商務簽證，原計畫於本周末出發去北京。當地的酒店和行程都已安排好了，因為不知道何時能拿回辦理好的簽證，現在不知道下一步要怎麼安排，不知道是要取消機票酒店，還是再耐心等待幾天。」

同樣從西雅圖趕來的Jesse Chang表示：「自己帶著行李來簽證大廳領取商務簽證去往中國南京，本來計畫拿到簽證之後，就直接去舊金山國際機場登機。現在看來是不可能出發了，只好重新規畫行程，可能還會在舊金山滯留幾天，等待簽證大廳開放營業。」

10日，中領館簽證大廳門前停靠了一輛警車守護。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山總領館網上通知稱：「領事證件大廳於10月10日起暫停對外辦公，何時恢復對外辦公，請關注我館進一步通知。如需緊急辦證，請點擊以下鏈接，按我館關於通過『綠色通道』緊急申辦證件的須知中的相關程序辦理。」而按照領事館對緊急辦證的定義，是指用於葬禮或探望健康狀況不佳的家庭成員的人道主義旅行簽證。此外，再無其他說明。而領館回覆本報詢問時稱，目前沒有進一步可發布的消息。