2749磅 半月灣南瓜節創世界紀錄

來自明尼蘇達州的南瓜種植農夫達人吉恩格種植最重南瓜2749磅、創下世界紀錄。(取自半月灣南瓜節臉書)

「半月灣 南瓜節」(Half Moon Bay Pumpkin Festival)的第50屆南瓜重量大賽(Half Moon Bay's 50th Annual weigh-off)日前量選出最重南瓜2749磅、創下世界紀錄，來自明尼蘇達州的南瓜種植農夫達人吉恩格(Travis Gienger)贏得冠軍。

吉恩格今年種植南瓜取得重量最重冠軍，這顆冠軍南瓜還有個暱稱「邁克喬丹 」(Michael Jordan)。

根據比賽單位指出，去年吉恩格種植南瓜重達2560磅，也獲得2022年北美地區最重南瓜稱號，在世界盃「Safeway World Championship Pumpkin Weigh-off」大賽取得首獎，創下了北美新紀錄，但低於義大利 2021年南瓜重量競賽創下的2702磅世界紀錄。

今年競賽中，吉恩格種植南瓜重達2749磅奪冠。秤重人員在聖馬刁縣農業委員會稱重與測量辦公室官員的監看下，使用堆高機和特殊安全帶，將巨大南瓜、小心翼翼地放置在容量為5噸的工業級數位重量秤上。半月灣的稱重地點是聯邦官方認可的南瓜秤重地點。

主辦單位表示，贏得南瓜重量比賽的吉恩格，將獲得每磅9元的獎金，還外加打破世界紀錄獎金3萬元。今年贏得大獎者還獲得一枚戒指，就像棒球世界系列大賽（World Series）、美足超級盃、NBA冠軍賽戒指一樣的冠軍戒。