輪胎沒打斜緊靠人行道 成竊賊目標

有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

舊金山 居民稱，當地汽車破窗竊賊有一個挑選下手對象的特殊習慣：看汽車有沒有將輪胎打斜緊靠人行道。

住在阿拉莫廣場（Alamo Square）附近的居民喬丹 （Dave Jordan）在日前舉行的市府聽證會上表示，他經常警告遊客小心破窗盜竊，而沒有將輪胎打斜緊靠人行道的車，最容易成為竊賊目標，因為舊金山上坡下岡，本地人停車習慣於將前輪頂住路牙，外地人則常忽略這一點。

喬丹說：「竊賊如果發現有汽車沒有將輪胎靠緊路牙，馬上就知道這是適合他們下手的目標。」

發起這場聽證會的市議員潘正義（Dean Preston）同意，輪胎位置可能成為汽車是否會被破窗盜竊的原因之一，而車上放有藍牙裝置的電子產品也容易被破窗，因為歹徒可以偵測到藍牙訊號。還有居民表示，竊賊經常尋找遊客的出租汽車下手，辨別方式是看汽車上是否貼有出租公司的貼紙。

根據警方公布的數據，阿拉莫廣場、花街Lombard Street、39號碼頭和藝術宮（Palace of Fine Arts）外圍，是舊金山汽車破窗盜竊犯罪最嚴重的地區。

不過，這些理論並不能說服遊民 監督官員拉瓜納（Sharky Laguana），他認為警方還沒有掌握到汽車盜竊犯罪的規模和範圍。拉瓜納表示，警方數據指出「絕大部分的受害者都是遊客和外地人」，但這些人的報案可能性較高，因為只有報案他們才不必因為損壞汽車必須做出賠償。

拉瓜納不認為輪胎斜置、租賃汽車貼紙、車輛品牌和型號與盜竊有任何關聯，事實上，他認為所有人都是竊賊的目標，「他們會沿著街道對每一輛車下手」。

然而，有防範措施總比沒有好。為了幫助民眾降低汽車被盜竊的可能性，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）提出了以下建議：

一、了解停車地點的風險；

二、避免將汽車停在破窗盜竊率高的地區；

三、勿將有藍牙裝置的電子產品留在車上；

四、最好不要留任何物品在車上；

五、停車時將輪胎打斜緊靠人行道。