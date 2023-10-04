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婦人被撞遇肇逃 再遭無人計程車輾壓重傷

編譯廖宜怡／綜合報導
一名婦人2日晚上在舊金山過馬路時，先是遭一輛汽車撞倒，再被Cruise無人駕駛計程車輾壓，身受重傷。（電視新聞截圖）
一名婦人2日晚上在舊金山過馬路時，先是遭一輛汽車撞倒，再被Cruise無人駕駛計程車輾壓，身受重傷。（電視新聞截圖）

一名行人2日晚上在舊金山被人發現被壓在一輛Cruise無人駕駛計程車下，身受重傷。當局表示，傷者有生命危險。

目擊者和調查人員表示，一名婦人2日晚上約9時35分在市場街和5街路口過馬路時，先是被一輛普通汽車撞倒，滾到隔壁車道，再被一輛正在行進中的Cruise計程車輾壓。Cruise計程車壓到這名婦人後停在她身上不動，目擊者聽見這名婦人痛得放聲尖叫。

根據Cruise提供給舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的行車紀錄器影片，兩輛汽車原本並排等候紅燈，轉綠燈後開始前進，結果另一輛汽車撞倒這名婦人，把她撞到Cruise計程車的車道上。Cruise稱，車輛前進時，這名婦人已經走在斑馬線上；但舊金山警方表示，目前無法證實這項說法。

警方表示，先撞到婦人的汽車駕駛人肇事逃逸，他們正在尋找這輛汽車和駕駛人。

事發時正好經過現場的單車送貨員圖通（Austin Tutone）在等待救援的過程中，一直待在這名婦人身邊安撫她。他對她說：「救護車快來了，你會沒事的。」但婦人只是痛到不斷尖叫。圖通拍下多張事故照片，可以看到Cruise計程車的輪胎壓住婦人腿部。

舊金山消防員趕到後，使用救生鉗將Cruise計程車從婦人身上移開。舊金山消防局隊長薛爾（Justin Schorr）表示，婦人因為身上有多處外傷，被送往舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）救治。醫院3日下午表示，婦人的傷勢嚴重，有生命危險。

薛爾說，Cruise計程車感覺到車軸下有東西後，即停車打開危險警告燈。消防員到場後透過蓋住計程車的感應器，向Cruise控制中心發出警報，Cruise也對消防員做出了回應，立即關閉計程車功能。

Cruise發出聲明說：「一輛由人類駕駛的汽車在Cruise計程車左側的車道上撞到一名行人，由於撞擊力道很大，把行人直接撞到Cruise計程車前。Cruise計程車立刻用力剎車，但肇事車輛卻逃離了現場。」

Cruise表示，他們會把計程車行車紀錄器拍到畫面交給警方進行調查。

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