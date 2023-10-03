傾聽民意 楊馳馬與華裔居民慶中秋

加州眾議員楊馳馬（右一）與華裔民眾一起慶中秋品月餅。（記者李怡／攝影）

代表舊金山田德隆區、華埠 與南市場街區的加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney），2日在舊金山華埠與選區的華裔 居民們舉行中秋餐敘。楊馳馬說：「今天跟大家一起慶祝中國傳統節日中秋佳節之時，也想表達感謝大家一直以來對我的支持，以及藉此機會傾聽華裔社區的聲音。」

當天約有30餘位華裔選民出席餐敘。楊馳馬說：「身為代表舊金山選區的加州眾議員，公共安全，尤其保護長者安全是我工作的優先考量。同時也在為低收入者、散屋居民、退休人群、長者住房，以及舊金山經濟的復甦等方面申請更多的州府資源。」

楊馳馬感謝去年他從市議員競選為州議員時，華埠社區給予的大力支持。他會積極回饋社區，為華裔及長者爭取更多的權益保護。

楊馳馬表示，會將公共安全工作放在優先位。（記者李怡／攝影）

楊馳馬向本報表示，目前正在積極推進的，是關於加州夜市許可的AB441提案。這項議案將幫助加州各市的農夫市場和夜市獲得長達一年的經營許可證，取代現有每月和季度申請的限制。他說，夜市和農夫市場等定期社區活動，可以透過吸引人流量來振興社區和小商業。 但加州公共衛生廳目前沒有為類似定期活動制訂合適的許可。社區活動組織者必須每隔幾個月填寫一份文件並付費，以申請特殊活動許可。如AB441法案通過，將為此類活動創建專用許可證，允許社區活動全年重複舉辦活動，無需重複的文書工作和費用。

楊馳馬與沒能到場的長者進行電話交流。（記者李怡／攝影）

席間，多位華裔長者就他們關心的低收入群體、長者文化生活支持、無家可歸者以及社區安全等民生問題向楊馳馬提問。

楊馳馬表示，他正在積極推動將加州的醫療保健工作者和家庭護理員時薪增加至25元。為保護長者安全，他與地檢長辦公室密切合作，阻止街頭暴力犯罪。因仇恨犯罪多發生在公車系統，所以他推動增加投資，為公車等公共交通場所增加更多的警力，以保護華裔與長者們的人身和財產安全。

楊馳馬（前右三）與其選區華裔居民在舊金山華埠慶中秋餐敘。（記者李怡／攝影）

來自華埠的黃桃菊婆婆說：「楊馳馬支持我們的社區，我們將會支持他。」