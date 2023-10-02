灣區本周現高溫 聖荷西估飆91度破紀錄

灣區周三氣溫預測達到90度，可能創各地當天歷史最高溫紀錄。（Getty Images）

聖荷西歷史上10月5日最高溫 為91度，出現於1930年，離現在已近百年。然而根據氣象報告，10月4日（周三）聖荷西最高溫可能飆至91度，達到當地當天歷史高溫紀錄。灣區 各地城市同日亦出現高溫，舊金山 最高溫將達81度，屋崙87度。

灣區國家氣象局專家傅林恩 (Dylan Flynn) 說，上周末灣區氣溫比往常低了10度，可能到了本周三、周四時，情況將全然改觀，當時平均氣溫將比過去均溫高10度。

雖然灣區氣候變化起伏無常，氣象專家預測灣區今冬將出現另一個新雨季。周末冷鋒降臨時，灣區天氣一片蕭瑟。然而傅林恩說，這道冷鋒迅速經過灣區，現已進入南加州，冷鋒經過時，蘇諾瑪 (Sonoma)、納巴 (Napa)等地均降大雨。

氣象專家一般將10月定為灣區雨季的開始。灣區去年雨季雨水充沛。舊金山一地去年雨季降雨量比往年平均高出1.4倍。

然而10月一開始，出現高溫情況，灣區今年是否出現雨季，不免令人懷疑。

但是灣區國家氣象局氣象學家瓦布倫 (Ryan Walbrun) 說，根據經驗，由於風向改變，每年10月的第一個星期都是全年最溫暖的時節之一。

瓦布倫表示，根據目前預測，周三灣區氣溫可飆高到90度或91度，有可能達到各地當天歷史最高溫紀錄。