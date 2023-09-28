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搶劫案頻傳…屋崙華埠林肯公園提前關燈 減少犯罪機會

記者劉先進／舊金山報導
屋崙華埠聯絡警員黃煒進此前在華埠處理一起旅行社欺詐案。（記者劉先進╱攝影）
屋崙華埠聯絡警員黃煒進此前在華埠處理一起旅行社欺詐案。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠亞裔防罪委員會（AACC）月會27日召開。現場特別介紹了新上任的華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）。警司余劍倫（Alan Yu）表示，8月有一起搶劫，而9月有七起。華埠林肯休閒公園總監Gilbert Gong則表示，其中有五起搶劫發生在林肯公園內。但公園提前到晚上9時關燈後，事態趨於平靜。

黃煒進說，華埠8月報告了16起案件，多數為汽車盜竊。比如，8月4日晚上7時，在Webster街有一起汽車盜竊。當天晚上8時，在8街的300號街區，有一起盜竊。8月8日淩晨4時20分，在Webster街有一起商業盜竊案，當天淩晨5時12分，在Franklin街有一起商業盜竊。8月29日下午4時3分，在Webster街600號街區發生一起嚴重傷人案。

屋崙華埠聯絡警員黃煒進出席27日舉行的亞裔防罪委員會月會。（記者劉先進／翻攝）
屋崙華埠聯絡警員黃煒進出席27日舉行的亞裔防罪委員會月會。（記者劉先進／翻攝）

華埠9月也有數件搶劫發生。比如26日晚上，在10街附近，有三個亞裔被持槍搶劫。上周，華埠Webster街也出現搶劫。目前還存在報案不足的情況，尤其是在亞裔社區。希望鼓勵民眾在發生和事情或目擊任何突發事件，都要致電911或進行在線報告。

余劍倫說，8月有一起搶劫，而9月目前已經有六到七起。 Gilbert Gong表示，9月份至少有五起持槍搶劫發生在林肯休閒公園內的操場上，但發生時間並非林肯公園舉行各種活動的時間。第一起的時間是9月14日晚上10時15分左右，是針對受害者的。兩起搶劫的時間是17日晚上10時到10時30分，還有兩起發生在19日晚上10時15分。第二起起搶劫的受害者有10到15名，他們當時都在籃球場上。

華埠林肯公園的籃球場上，9月發生一起搶劫，公園內共發生五起搶劫。（記者劉先進／攝...
華埠林肯公園的籃球場上，9月發生一起搶劫，公園內共發生五起搶劫。（記者劉先進／攝影）

他強調，所有這些案件都發生在公園內，他與每起搶劫案中的至少一名受害者都交談過，但有些人已報案，有些人不想。黃煒進警官建議和警方的特別小組探討解決方案。不過，特別小組在晚上 10時結束工作，而這正是犯罪發生的時間，即夜間公園操場上發生搶劫的時候。

「從那時起，我們就重新設置公園燈光的定時器，現在晚上九點燈就會熄滅。希望告訴人們公園關閉了，操場上沒有受害者，就沒有犯罪機會。這是短期策略。我們正在考慮，公園的燈晚上9時熄滅，周圍真的很黑，有一定風險。因此，我們將對情況進行監測，並做出相應調整。到昨晚為止，我還沒有聽到任何關於公園和林肯的其他報告，我也問過年輕人，如果你們聽到了什麼，看到了什麼，請馬上告知，至少可以轉達一些資訊，但從上周二開始就沒有任何（不好的）消息了。」

東灣台山同鄉會的代表賴秀珍表示，台山同鄉會的社安隊在華埠巡邏，華促會（OCIC）也有也夜間巡邏車。儘管如此，犯罪分子還是闖入一間商戶盜竊。推測這些人知道巡邏車的時間表，插空下手。

余劍倫說，犯罪分子總是尋找目標下手，甚至開車兜圈找目標。Gilbert的例子說明如何協助警方。考慮到有人在公園玩耍時，成為受害者潛在目標。所以他提前關燈，移除受害者。從警方的角度看，已經建議巡邏隊在晚上一兩個小時，對林肯休閒公園給與更多關注。「也許受害者離開公園時，會在其他地點被搶劫，但警方注意到這些犯罪趨勢。安排人員重點關注10街和11街公園附近路段。」

華埠 亞裔 屋崙

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