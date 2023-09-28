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偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

寶朵拉、米慎、灣景汽車失竊率 舊金山之最

編譯組／舊金山27日電
舊金山汽車失竊報案，比去年同期的 4540 起增加了 11%。（美聯社）
舊金山汽車失竊報案，比去年同期的 4540 起增加了 11%。（美聯社）

機動車盜竊案激增的舊金山，截至今年 9月24 日共接到 5038 起汽車失竊報案，比去年同期的 4540 起增加了 11%。對此執法人員似乎和居民一樣感到困惑。舊金山的情況與全國範圍內的趨勢如出一轍。檢察官將這一趨勢與社交媒體上的視頻聯系起來。這些視頻展示了如何用一根 USB 線和一把螺絲刀偷竊起亞（Kias）和現代（Hyundai） 汽車。然而，舊金山警方的數據提供了其他因素的線索，包括地點。

偷車案件似乎主要集中在寶朵拉（Portola）、米慎（Mission）區和灣景（Bayview）區等地區，在這些地區，高速公路縱橫交錯，工業建築街區與停車場交織在一起，這種布局對於那些想偷車後神不知鬼不覺地離開的人來說，很有誘惑力。

根據「紀事報」（Chronicle）分析的舊金山警察局（SFPD）記錄，寶朵拉是一個夾在John McLaren公園、280 號州際公路和 101 號高速公路之間的住宅區，已成為汽車盜竊案的熱點地區。據報告，今年寶多拉共有 161 輛汽車被盜，即每 1000 名居民中就有 10 輛汽車被盜，是全市人均汽車失竊率第六低的地區。

附近的米慎和Potrero Hill的趨勢稍差一些，每1000人中就有11人被盜，南市場（South of Market）也是如此，那裡也是倉庫、停車場和高速公路的混合區。而在灣景區，警方報告每 1000 名居民中就有 17 輛車被盜，高於該市其他任何地區。

這些街區也是劫車案的高發區。劫車案是指有人持械將人從車中拉出。今年，米慎、灣景、寶多拉和 南市場每 1000 名居民中就有三起此類事件。相比之下，住宅密集、通往高速公路的路線較長的社區發生的機動車盜竊案較少。今年，華埠和內列治文每千名居民中各有兩起盜竊案。

南卡萊羅納大學（University of South Carolina）犯罪學助理教授施內爾（Cory Schnell）研究犯罪模式的空間分布，他對 「極其局部」的飆升並不感到意外，認為微小的「情境變化」可能會引發汽車盜竊案的上升，比如一家有很多保安的大企業關閉了，街上沒有了人盯著。

SFPD灣景分局的馬龍（David Maron）隊長指出了地理位置和密度的原因。他認為，灣景區內有大片相對隱蔽的工業區，因此很容易受到偷竊，尤其是與 「有更多住房、更多攝像頭和更多意識」的中心街區相比。他指出，偷車是一種機會犯罪，竊賊偷換車牌並臨時使用汽車，通常是為了實施其他非法行為。

舊金山 華埠 南卡

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