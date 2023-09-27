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市議員殷嘉立 推動公校8年級開代數課

記者李怡／舊金山報導
支持提案者的民眾盧伊簡(左)與林文傑。（記者李怡／攝影）
支持提案者的民眾盧伊簡(左)與林文傑。（記者李怡／攝影）

舊金山第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）26日在市議會上提出一項2024年的選民公投倡議，「讓公立學校在八年級就開設代數課程。」目前市內公立學校直到九年級才開設代數課，此規定已持續九年之久，與灣區多數學區在七年級或八年級開課不同，直接影響到了舊金山聯合學區學生的擇校申請。

殷嘉立的提案指出，舊金山聯合學區九年級才開設代數課的政策，對於渴望於學習代數的學生非常不公平。且對整個學區計畫申請理工科(STEM )專業的學生，包括各族裔和社區，都造成了很大程度的負面影響。 

殷嘉立說：「舊金山聯合學區的學生，因為推遲代數學習而受到諸多的影響，導致他們在高中畢業時無法學習微積分課程，直接影響到他們大學的申請和專業課的選擇。」

殷嘉立辦公室立法助理林文傑表示，舊金山校區在九年級才開設代數課，是為了個別社區考慮，但這嚴重影響到華人家庭。多數華裔社區的孩子喜歡代數，因此呼籲家長在2024年3月的公投選舉中，一定要用選票表達自己的聲音，維護權益，對此公投案說「Yes。」

當天下午，已有市議員司嘉怡(Catherine Stefani)、安世輝(Ahsha Safaí)、梅義嘉(Myrna Melgar) 和麥德誠(Matt Dorsey ) 簽署了支持簽名，殷嘉立表示，他將把這些簽名交給市選舉部門，以確保提案出現在明年的選票公投環節。

支持舊金山學區八年級開始代數課程的民眾盧伊簡（Autumn Looijen）表示，灣區幾乎每個學區都在七年級或八年級開設代數課程。舊金山聯合學區的孩子如果想要從事STEM職業，處於非常不利的地位，這導致多數家庭在孩子上中學時就搬離了舊金山，有許多人搬到半島。「 支持提案，因為我們希望讓這些家庭回來舊金山。」

支持提案的里傑威（Rex Ridgeway）表示：「史丹福大學做了一項研究，發現晚開代數課實際上對功課落後的孩子沒有幫助，反而傷害了準備好學習更高級數學的孩子。希望家長們在明年初選中站出來，讓代數在八年級回歸，努力實現為舊金山建造最好的學區。」

當天的提案聽證會上，也有少數持反對意見的家長參加，他們認為，如果在八年級開設代數課程，孩子跟不上進度的話，就會被班級甩掉，或是花更多的錢讓孩子參加補習班，或是上私立學校。他們表示，舊金山私立學校一年4到5萬的學費是他們無法負擔的，一旦進入這狀況，不知道孩子們該何去何從。

舊金山聯合學區持續面臨多重危機，包括教職員薪資問題、教師職缺、學生長期缺勤等問題。目前教育委員會積極制定教學目標，同時也在努力重塑管理政策。

公聽會上，要求發表意見的舊金山民眾在排隊等待發言，其中多數對提案表示支持。（記者...
公聽會上，要求發表意見的舊金山民眾在排隊等待發言，其中多數對提案表示支持。（記者李怡／攝影）
舊金山市議員殷嘉立呼籲，投票支持舊金山公立學校八年級開始代數課。（記者李怡／攝影...
舊金山市議員殷嘉立呼籲，投票支持舊金山公立學校八年級開始代數課。（記者李怡／攝影）

舊金山 學區 公投

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