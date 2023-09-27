零售盜竊猖獗 Target灣區3分店將關閉

鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

鑑於盜竊和有組織性零售犯罪日益猖獗，威脅到員工和顧客的安全，百貨連鎖店Target 26日宣布將關閉美國四個州共九家分店，其中包括灣區 三家分店。

Target表示，這項計畫將從10月21日起展開，計畫關閉的九家分店有一家在紐約市、三家在波特蘭、兩家在西雅圖、三家在灣區。灣區即將關閉的三家Target百貨分別位於舊金山 1690 Folsom Street、屋崙2650 Broadway和匹茲堡（Pittsburg）4301 Century Boulevard。

Target指出，這九家分店被關閉的理由是他們在維持安全上面臨「重大挑戰」，而且業績不佳。Target表示，他們會為受影響的員工提供轉到其他分店工作的機會。

Target在聲明中說：「我們知道，我們的商店在社區中扮演著重要的角色。但是，只有在工作和購物環境安全的情況下，我們才能成功。」

Target指出，他們已投下巨資加強保安，例如增加保全人員、使用第三方保全服務、安裝防盜設備等，還對商店主管和安全團隊進行培訓，以自我保護和減輕潛在的安全問題。

儘管被關閉的分店數量僅占Target全美1900家分店中的一小部分，但凸顯了這些分店在減少盜竊、保護員工和顧客方面面對的挑戰。以即將關閉的這家舊金山Target為例，它位於13街和Folsom Street一處交通繁忙的高架橋下，與遊民營區和一個主要是汽車修理廠的商業區為鄰。

Target執行長康乃爾（Brian Cornell）指出，發生在Target的盜竊案件不斷增加，使他們的虧損愈來愈大，今年相關損失可能比去年多出5億元。Target去年因盜竊造成的損失估計為7億到8億元，意味著今年的損失可能超過12億元。此外，與去年同期相比，Target今年頭五個月員工遭受暴力的事件數量多出120%。