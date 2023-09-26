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紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

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紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）上周五晚上否決一項必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。根據卡車工會的說法，紐森的這個否決，將使加州數十萬名卡車司機的工作不保。

加州AB316號法案要求，重量超過1萬磅的無人駕駛卡車在公路上行駛時，車上必須要有人類駕駛在場，但紐森認為沒有必要。

加州勞工聯盟（California Labor Federation）主席佛萊哲（Lorena Gonzalez Fletcher）表示，無人駕駛重型卡車很危險，稱紐森否決法案讓人震驚。佛萊哲估計，如果無人駕駛卡車不需要人類駕駛在場，將使加州失去25萬個工作機會。

佛萊哲發出聲明說：「我們不會袖手旁觀。看政客與科技公司站在同一陣線，用我們的安全和工作為企業換取更多利益。我們會繼續致力確保機器人不會取代人類司機、科技不會被用來摧毀就業機會。」

紐森在宣布不會簽署AB316號法案的聲明中表示，沒有必要對無人駕駛卡車進行額外監督。因為現有法律提供的監督已經足夠。

紐森指出，2012年通過的法律允許包括加州車管局（DMV）、加州公路巡警局（California Highway Patrol）、國家公路交通安全署（National Highway Traffic Safety Administration）等政府單位和具有相關專業知識的機構合作，共同制定保障無人駕駛車輛在公路上能安全行駛的法規。

反對法案的人士認為，與人類駕駛的汽車相比，已經上路的無人駕駛車輛並沒有造成太多嚴重的交通事故。企業也認為，無人駕駛卡車可提高他們運輸貨物的效率。

工會領導人和卡車司機們表示，AB316號法案有助於解決人們的安全憂慮，以及未來卡車司機工作被自動化科技取代的憂慮。這項法案在加州議會一路順利闖關，幾乎沒有議員投下反對票。

美聯社表示，受到勞工支持的紐森面對來自州府內部的壓力，不得不否決這項法案。紐森政府的商業與經濟辦公室（Office of Business and Economic Development）表示，若通過這項法案，將迫使自駕科技出走到別州。

加州 紐森 勞工

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