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赴茂宜島義務賑災 消防員李樹廣獲表彰

記者徐蓓蓓／舊金山報導
李樹廣和隊友接受舊金山市議會表彰。（亞裔消防員協會提供）
李樹廣和隊友接受舊金山市議會表彰。（亞裔消防員協會提供）

舊金山亞裔消防隊員協會主席李樹廣(Stan Lee)為首的協會成員10人在茂宜島大火慘劇發生後，利用自己的休假時間前往茂宜島拉海納(Lahaina)地區進行義工救援。在完成行動後返回舊金山，受到各界廣泛讚譽。但是回到灣區的李樹廣並沒有停歇。他在舊金山華埠組織活動，分享救援經歷，繼續為茂宜島重建募捐，並計畫10月初再次利用積累的假期帶領新一批消防員義工前往茂宜島。

李樹廣說：「我知道新聞報導的規律，可能過幾個禮拜，美國其他地方發生了什麼事，茂宜島就被遺忘了。但是災難造成的影響並不會馬上消失，重建需要很長時間。我有定期去茂宜島支持重建的長期計畫。」

李樹廣表示，911恐怖襲擊發生的時候，自己還只是一個年輕的消防隊員。因為駐紮在金山灣區無法前往幫助。「而這次，我真的不能再坐視不理了。作為舊金山亞裔消防隊員的主席，我要去幫助夏威夷，因為我們都是AAPI（亞太裔），」他說，「尤其是我們有一位隊員在茂宜島長大，另一位隊員曾在茂宜島消防隊工作過很長時間。」

李樹廣在茂宜島幫助滅火。（亞裔消防員協會提供）
李樹廣在茂宜島幫助滅火。（亞裔消防員協會提供）

西南航空公司捐贈了來回機票，消防隊員通過自己的人脈解決了在島上的食宿問題。在拉海納，他們主要負責飲用水和食物的發放，一度每天要製作2200份以上的熱食。工作雖然辛苦，但看到很多天沒吃過熱飯菜的災民接過飯食時的欣喜，他們覺得十分值得。

李樹廣出生在洛杉磯，半歲時隨家人來到灣區，在舊金山華埠長大。他是家中四個孩子中最小的一個，原本的專業是航空太空工程學，曾經在NASA工作過。不料恰逢蘇聯解體，美國消減太空計畫，工作機會變得很少。

原本要入學轉讀電腦科學的他，看到高中好友報考消防隊員便也去報考。誰知工程師背景的他第一次居然沒有考過。回去精心準備之後，第二次考試終於通過。

加入消防隊後，李樹廣主要駐紮在舊金山米慎街（Mission Street）消防隊，一幹就是幾十年。他回憶，當時消防隊內亞裔消防隊員很少。舊金山亞裔消防隊員協會的前任主席Paul Chin成了他的導師和引路人。這次的茂宜島救援行動，已經退休10年的Chin也一同前往。

李樹廣舊金山華埠長大。（李樹廣提供）
李樹廣舊金山華埠長大。（李樹廣提供）

說起李樹廣長期援助茂宜島重建的計畫，難免會問他哪裡找來時間去做義工。李樹廣說，自己長期在消防隊最危險的救援組(rescue squad)工作，火災發生的時候，他要匍匐進入現場救援。因為工作的關係，他10年前摔斷過背部，頭部受過四次傷，很長時間內無法旅行，三年前才開始慢慢好轉。但他已經6、7年沒有休假，因此積累了不少假期。

李樹廣在舊金山華埠長大，對這裡感情很深。從茂宜回美的分享和募捐會也在華埠舉行。他七歲開始練習武術，師從少林柔功門名師Wong Cheung。同時還是華埠李氏青年組顧問。

李樹廣計畫10月前兩周帶領一批新的消防員義工去茂宜島幫助重建。「原來的拉海納已經不復存在了，很多人失去了一切，沒有車、沒有房也沒有工作，情況真的很糟糕。我們希望能做些什麼，讓他們對未來抱有希望。很多人已經就放棄了，離開了茂宜。」

李樹廣幼年習武照。（李樹廣提供）
李樹廣幼年習武照。（李樹廣提供）

茂宜島 舊金山 華埠

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