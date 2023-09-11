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聖荷西Raging Waters確定關閉 遊客不捨

編譯組／聖荷西綜合報導
聖荷西的Raging Waters水上樂園上周宣布消息，水上樂園2023年度已關閉，2024年也不會再重新開放。（美聯社）
聖荷西的Raging Waters水上樂園上周宣布消息，水上樂園2023年度已關閉，2024年也不會再重新開放。（美聯社）

根據「聖荷西信使報」（Mercury News）報導，位於聖荷西的Raging Waters水上樂園上周宣布消息，水上樂園2023年度已關閉，2024年也不會再重新開放。隨後，Facebook上出現了大量評論。

人們的反應涵蓋了各種情緒，包括對自己青少年時期平生第一份夏日工作和初戀的美好回憶。有的人對這一突然的消息感到震驚，有的人則對聖荷西竟然還有Raging Waters感到驚訝。不少人承認，他們已經很多年沒有去過那裡了，希望能提前得到通知，這樣就能在最後一天去一次。還有人對人們喜愛的東西被奪走感到憤怒，許多人質疑，關閉後可能是用來開發成住房。

市政府可能希望人們去Raging Waters，因為Raging Waters是市政府的租戶，有充分的理由表明市政府應該早就意識到這一點。

但真正令人錯愕和憤怒的，應該是擁有Raging Waters 20年之久的Palace Entertainment公司，就算人們揮舞著拳頭、表達失望和咒罵，該娛樂公司幾乎肯定會給出這樣的回應：「謝謝你帶來的回憶，聖荷西。」

人們再一次震驚地發現，大企業更關心的是自己的底線，而不是社區的利益，尤其是當這些社區利益不能為他們帶來巨大利潤的時候。

確實，新冠疫情加快了一些企業的衰退速度，因為經濟效益並不理想；還有一些企業或許並不想關門，但他們的租約已經終止，或者他們的土地已經被賣掉，準備重新開發。

但Raging Waters的退出卻給人們留下了不同的心痛，因為它已經在這個地區經營了38年。Raging Waters本可以、也應該把這件事處理得更好。即使他們的財務狀況不容樂觀，Palace Entertainment公司也可以宣布不再續租，在聖荷西的最後一個娛樂季度將是2024年。這樣的話，人們很可能會排隊購買紀念通票，並在Endless River上做最後一次旅行。

毫無疑問，有人計算了一下數字，認為這樣做需要花費一定數量的資金，而以他們的方式關閉則可以少花不少錢。因此，你可以對市政府沒有預見到或阻止關閉水上樂園而感到失望，你當然也可以對Palace Entertainment的離開或處理不當感到生氣，如果你願意，你甚至可以後悔今年夏天沒有帶孩子們多玩一次滑梯，只是下次再發生同樣的事情時，不要再感到驚訝了。

聖荷西 樂園 疫情

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