華埠安全夜 警民品小吃同歡

中央警局的警員準備了爆米花、棉花糖等小吃。（記者王子涵／攝影）

舊金山 第九屆「華埠 安全夜」（Chinatown Night Out）6日下午舉行，數百華埠居民齊聚花園角廣場。舊金山警局、消防局、縣警、地檢處等部門向居民展示執法工具。社區青年中心、華協中心、東華醫院等社區組織也設立攤位，向公眾宣傳安全知識。

華埠安全夜活動起始於2014年，由警局助理局長拉薩（David Lazar）與華埠社區領袖共同創辦，目的是加強警民信任，鼓勵民眾主動舉報犯罪。在現場，中央警局警員準備了爆米花、棉花糖等小吃，居民有機會坐在警用摩托上合影留念，主動與警員進行交流。

華埠居民與市長布里德合影。（記者王子涵／攝影）

市長布里德（London Breed）表示，華埠安全夜是讓居民了解各項公共服務的機會，市府將繼續投資公共服務。在本年度的財政預算中，警局的投入得到提升，這一定程度上緩解了舊金山警局人員緊缺的問題，使得警局能夠聘用新人，加強在社區的服務。

「公共安全當然不僅僅取決於警察。但我們也要明白，警員冒著生命危險保護著每一位市民。」布里德說，「當危險來臨，他們是首先做出相應的人。」

警長史考特（Bill Scott）向居民介紹剛被提拔為華埠中央分局局長的韓裔金拓漢（Jahan Eric Kim）。

華埠安全夜是一個讓居民了解各項公共服務的機會。（記者王子涵／攝影）

金拓漢表示，十分感謝社區的支持，他在20年前進入華埠中央警局工作，在與多族裔的交流中，熱愛上了這份職業。他希望，自己的工作能夠與前任警長同樣出色，為華埠的安全服務。

去年成功競選為舊金山地檢長的謝安宜（Brooke Jenkins）是第二次參加華埠安全夜的活動，她表示，地檢處會繼續與舊金山警局合作，將安全與問責帶回舊金山。她將不遺餘力阻止仇視亞裔 的犯罪，保護亞裔長者社區安全。