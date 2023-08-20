路怒殺人只判7年 阿縣地檢長遭轟

菲律賓社區聯合其他族裔的一批民眾，19日到阿拉米達縣法院門口抗議示威，要求給亞松森和其他犯罪受害者應有的司法公正。 （記者劉先進／攝影）

新婚四個月的30歲男子、特斯拉 員工亞松森（Reinhart Asuncion），去年9月在一次路怒事件中被槍殺。17歲的嫌犯傑克茲（Sergio Morales-Jacquez）僅判刑7年。菲律賓社區聯合其他族裔的一批民眾，19日到阿拉米達縣法院門口抗議示威，要求還亞松森和其他受害者應有的司法公正。示威者還喊出罷免 阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）的口號，因為嫌犯涉及三宗謀殺和幫派 暴力及偷車，但官善貞拒絕將嫌犯作為成人起訴。

有關官善貞的爭議不斷。主張罷免她的「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone），15日已正式向阿縣選民登記處提交罷免意向書。

亞松森的經歷頗為悲劇。事發在去年9月18日下午4時30分，他駕車時和遠在菲律賓的太太視頻通話。發生路怒事件時，太太勸他不要下車，但他還是走出車和對方理論。嫌犯開槍時清空手上的彈夾，而太太在遠洋視頻中，聽到了致命槍聲。

亞松森的母親托倫蒂諾（Anna Tolentino）說，傑克茲涉及三宗謀殺、幫派暴力和偷車，一份申請書遞交給了官善貞辦公室，希望將傑克茲作為成年人起訴，但申請被駁回，他是作為少年犯被起訴，「他只被判服刑七年，作為亡者的母親，我絕不接受，這就是我為何要向地檢長求助，讓她傾聽這些聲音。」

她說，亞松森臉上經常洋溢著幸福的笑容。她為兒子在特斯拉工作而感到驕傲。兒子也有機會成為一個優秀的成功人士，擁有一個家庭，「但我的兒子再也回不來了。生命是無價的，對於累犯只判刑七年就釋放，這些人會繼續再犯，去殺死無辜的人。」

阿縣亞裔檢察官福德（Butch Ford）說，亞松森被殺案是在前任地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）任內起訴的。案件一開始在少年法庭，但調查發現，嫌犯傑克茲至少和另外兩起謀殺案有關。官善貞上任後，其下屬撤回讓嫌犯進入成人法庭審判的申請，將案件調入少年法庭，並達成認罪協議，傑克茲承認在亞松森謀殺案中有罪，但停止其他所有的指控和調查。因此，即使警方掌握更多資訊，也不會因這些謀殺案被起訴。「如果某人幾乎18歲，與三、四起謀殺案有關，地檢長應該向法院提交相關資料，由法官做出決定。」