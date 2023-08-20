我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

路怒殺人只判7年 阿縣地檢長遭轟

記者劉先進／屋崙報導
菲律賓社區聯合其他族裔的一批民眾，19日到阿拉米達縣法院門口抗議示威，要求給亞松森和其他犯罪受害者應有的司法公正。 （記者劉先進／攝影）
菲律賓社區聯合其他族裔的一批民眾，19日到阿拉米達縣法院門口抗議示威，要求給亞松森和其他犯罪受害者應有的司法公正。 （記者劉先進／攝影）

新婚四個月的30歲男子、特斯拉員工亞松森（Reinhart Asuncion），去年9月在一次路怒事件中被槍殺。17歲的嫌犯傑克茲（Sergio Morales-Jacquez）僅判刑7年。菲律賓社區聯合其他族裔的一批民眾，19日到阿拉米達縣法院門口抗議示威，要求還亞松森和其他受害者應有的司法公正。示威者還喊出罷免阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）的口號，因為嫌犯涉及三宗謀殺和幫派暴力及偷車，但官善貞拒絕將嫌犯作為成人起訴。

有關官善貞的爭議不斷。主張罷免她的「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone），15日已正式向阿縣選民登記處提交罷免意向書。

亞松森的經歷頗為悲劇。事發在去年9月18日下午4時30分，他駕車時和遠在菲律賓的太太視頻通話。發生路怒事件時，太太勸他不要下車，但他還是走出車和對方理論。嫌犯開槍時清空手上的彈夾，而太太在遠洋視頻中，聽到了致命槍聲。

亞松森的母親托倫蒂諾（Anna Tolentino）說，傑克茲涉及三宗謀殺、幫派暴力和偷車，一份申請書遞交給了官善貞辦公室，希望將傑克茲作為成年人起訴，但申請被駁回，他是作為少年犯被起訴，「他只被判服刑七年，作為亡者的母親，我絕不接受，這就是我為何要向地檢長求助，讓她傾聽這些聲音。」

她說，亞松森臉上經常洋溢著幸福的笑容。她為兒子在特斯拉工作而感到驕傲。兒子也有機會成為一個優秀的成功人士，擁有一個家庭，「但我的兒子再也回不來了。生命是無價的，對於累犯只判刑七年就釋放，這些人會繼續再犯，去殺死無辜的人。」

阿縣亞裔檢察官福德（Butch Ford）說，亞松森被殺案是在前任地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）任內起訴的。案件一開始在少年法庭，但調查發現，嫌犯傑克茲至少和另外兩起謀殺案有關。官善貞上任後，其下屬撤回讓嫌犯進入成人法庭審判的申請，將案件調入少年法庭，並達成認罪協議，傑克茲承認在亞松森謀殺案中有罪，但停止其他所有的指控和調查。因此，即使警方掌握更多資訊，也不會因這些謀殺案被起訴。「如果某人幾乎18歲，與三、四起謀殺案有關，地檢長應該向法院提交相關資料，由法官做出決定。」

全國亞太裔檢察官協會創始人、聖他克拉拉華裔地檢官Charlie Huang說，官善貞當選後，她所做的一切是增加犯罪，增加社區風險。「當我們看到她時，要告訴她，做好你的本職工作。民選地區檢察官的唯一職責就是保護社區，追究罪犯責任，確保社區安全。而不是充當辯護律師。」

全國亞太裔檢察官協會創始人、聖他克拉拉華裔地檢官Charlie Huang說，官...
全國亞太裔檢察官協會創始人、聖他克拉拉華裔地檢官Charlie Huang說，官善貞當選後所做的一切是增加犯罪。（記者劉先進／攝影）
阿縣亞裔檢察官福德說，官善貞上任後，其下屬將傑克茲案件調入少年法庭，並達成認罪協...
阿縣亞裔檢察官福德說，官善貞上任後，其下屬將傑克茲案件調入少年法庭，並達成認罪協議。（記者劉先進／攝影）
亞松森的母親托倫蒂諾（右）說，傑克茲涉及三宗謀殺、幫派暴力和偷車，只被判服刑七年...
亞松森的母親托倫蒂諾（右）說，傑克茲涉及三宗謀殺、幫派暴力和偷車，只被判服刑七年，作為亡者的母親，絕不接受。（記者劉先進 ／攝影）

罷免 特斯拉 幫派

上一則

適合養家都會區 聖荷西全美第2名

下一則

詐騙新招 謊稱禮品卡可補稅

延伸閱讀

華埠聯邦監獄擬收無證客 社區人士：無證客治安隱患 不似遊民

華埠聯邦監獄擬收無證客 社區人士：無證客治安隱患 不似遊民
國泰銀行基金會 公布20名獎學金得主名單

國泰銀行基金會 公布20名獎學金得主名單
我的好友來了

我的好友來了
阿茲海默症新指引 比照癌症分7期

阿茲海默症新指引 比照癌症分7期
阿茲海默症有新量表 比照癌症診斷分7階段

阿茲海默症有新量表 比照癌症診斷分7階段

熱門新聞

根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

2023-08-13 02:15
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）

小心家人財務虐待 華人長者房產被騙、被掃地出門

2023-08-12 22:50
代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉說，加州21%、總計22.5萬的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，可重返白卡計畫。（記者劉先進／翻攝）

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

2023-08-16 02:19

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水