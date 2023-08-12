新冠入院人數再增加 專家：已成地方性流行病 最好注射新疫苗

范德堡大學醫學院預防醫學和傳染病學教授沙夫納表示，人類已經過疫情大規模流行階段，但還處於地方性流行。 （記者劉先進 ／翻攝）

根據美國疾控中心（CDC）的最新數據，過去一周，因新冠入院的人數與此前相比增加12.5%，達到9056人。不過，新冠疲勞已開始，人們不再在公共場合戴口罩。一項研究表明，大多數美國人將放棄接種今年秋季推出的新加強針。在少數族裔媒體（EMS）11日舉行的「新冠疫情 將持續存在」在線論壇上，范德堡大學醫學院預防醫學和傳染病學教授沙夫納博士（Dr. William Schaffner）表示，人類已經過疫情大規模流行階段，但還處於地方性流行。意味著病毒就在人類中間，儘管影響是局部的、較低層次的。「我對新冠疲勞症感到遺憾， 德州農工大學全球健康研究中心生物學教授兼首席病毒學家紐曼博士說，EG.5病毒毒株是目前傳播最快的變種之一。（記者劉先進／翻攝） 但病毒並沒有疲勞。它仍然與我們同在，能夠傳播。」

德州農工大學全球健康研究中心生物學教授兼首席病毒學家紐曼博士（Dr. Benjamin Neuman）說，EG.5病毒毒株是目前傳播最快的變種之一，是XBB 1.9 毒株的子代，也是Omicron病毒的另一個版本。現在世界上傳播的所有病毒都與原始版本有100到110個差異。如今的毒株均為XBB毒株後代之一。

研究發現，新冠病毒每年大約會發生30次變異。EG.5變種病毒 會擴散的原因是，在受體結合部位發生了大量變化，而受體結合部位正是大多數疫苗 和免疫系統中最有用的部分靶點。「當目標發生變化時，你就必須改變。我們本應有一個更新版的疫苗，但現在已經過去一年多了，疫苗來得很慢。全美接種二價Omicron疫苗的人口只有17%，這個數字讓人驚訝。」

對於今年秋天推出的疫苗，紐曼說，通常製作新疫苗要經三步程式，先由世界衛生組織提出建議，然後由美國食品暨藥物管理局（FDA）查看數據，最後由疾控中心採取行動。大家正在等待FDA的會議安排。新的疫苗配方應是針對X BB的單價疫苗。這似乎是最受歡迎的一種。「變種病毒如EG.5等，都相當接近。針對XBB的疫苗似乎對它們都非常有效。據說批准後兩個月就可以在全國範圍內推廣。」

沙夫納表示，人類已經過疫情大規模流行（pandemic phase）階段。這種流行的感染影響了社會、讓醫療保健系統承受極大的壓力，很多人在醫院中病重和死亡。但人類處於地方性流行（endemic phase）。這意味著病毒就在人類中間，儘管影響是局部的、較低層次的，仍然是一個全球性問題。將繼續是導致疾病和住院的一個顯著原因，就像流感一樣，「所以我們不能忽視它。我對新冠疲勞症感到遺憾，但病毒並沒有疲勞。它仍然與我們同在，並且能夠傳播。它讓人們痛苦不堪。讓極易感染的人持續數天，病入膏肓，不得不入院治療。因此，我們把大流行這個詞放在一邊，但這並不意味著把病毒放在一邊。病毒仍然與人類同在。」

他表示，生產商目前正在研製下一種單價疫苗。應該會在9月上市。大家將等待相關建議，以確定哪些人應該接種，其中包括老年人、患有基礎疾病的人和免疫力低下的人。懷孕的婦女肯定會被要求接種疫苗。「我們現在可以做的就是接種二價疫苗。如果您有相當長的一段時間沒有接種疫苗，那麼病例會愈來愈多。我建議您現在就去接種疫苗。」