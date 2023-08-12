加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前

加州財政廳預測，舊金山人口無法回復到新冠疫情發生前。（Getty Images）

新冠疫情發生的頭一年，舊金山 是全美人口流失比例最高的地區之一。根據加州 政府公布的最新預測，到2060年，舊金山人口將停止增長，再也無法回復到疫情前。

加州財政廳（Department of Finance）表示，由於出生減少和人口老化，預計舊金山人口今年會降至約82萬8000人。報告指出，從2024年起，舊金山的死亡人數將超過出生人數，但因為移入人口明年有望恢復為正成長，所以人口暫時不會減少，會緩慢增加。預計到2060年，舊金山人口將達84萬5000人，但仍比2020年少約2萬5000人，低2.9%左右。

財政廳人口統計學家加拉多（Andres Gallardo）說：「鑑於目前的人口趨勢，舊金山很難回到從前。我們看到當地出生率很低，移入人口很少。」

舊金山人口的永久性減少，可能與經濟疲軟和零售商店關門，導致客流量下降有關。但專家表示，舊金山不因為流失人口而成為一個可負擔住房市場，因此應該繼續建設住房。

無黨派智庫「加州公共政策研究院」（Public Policy Institute of California）資深院士強森（Hans Johnson）說：「損害在疫情初期就已經造成，我們不應該放棄住房建設。」

相較之下，灣區 其他縣的人口在2020年到2060年之間的增幅會較明顯，例如：聖他克拉拉縣預計將增長9.1%，蘇拉諾縣13.3%，阿拉米達縣18%，康曲柯士達縣24%。預測這段期間灣區人口流失最多的會是蘇諾瑪縣，降幅可能達16%，其次是9.3%的納巴縣、7.3%的馬連縣、5.8%的聖馬刁縣和2.9%的舊金山縣。

舊金山主計長辦公室（San Francisco Controller’s Office）資深經濟學家康恩（Asim Khan）表示，舊金山的趨勢符合他的預期。他指出，比較令人吃驚的是，到2060年，美國人口最多的洛杉磯縣將流失170萬人口，降幅高達17.3%。

加州財政廳預測，整體而言，從2020年到2060年，灣區九縣人口將增加約63萬6000人，增幅為8.2%。這個數字遠低於灣區政府協會（Association of Bay Area Governments）的預測，該協會預測灣區人口到2050年將增加超過200萬。