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紅公雞是拉差醬復產價格回穩 今年首批上架銷售一空

記者孫愛薇／南灣報導
「Weee!」今年第一批上架的是拉差醬售價一瓶13.99元，相較之前ebay瘋狂競價到70元降低許多。(取自平台截圖)
「Weee!」今年第一批上架的是拉差醬售價一瓶13.99元，相較之前ebay瘋狂競價到70元降低許多。(取自平台截圖)

匯豐公司的紅公雞品牌是拉差醬經過大半年的停產，於上月間重新啟動生產線。復產後首批運往各地的辣椒醬很快地銷售一空，超市貨架上也有類似紅公雞牌的是拉差醬在販售，連Trader Joe′s也推出自有品牌的是拉差醬。業者說，供應逐漸增加，是拉差醬市價已較之前缺貨高峰時大為降低。

在很多超市中可看到與紅公雞牌類似的多種品牌是拉差醬，價格都平易近人。(記者孫愛薇...
在很多超市中可看到與紅公雞牌類似的多種品牌是拉差醬，價格都平易近人。(記者孫愛薇／攝影)

在美暢銷多年的辣椒醬，也是許多饕客餐桌上不能少的一味調味料，是滙豐食品公司（Huy Fong Foods Inc.）出產的是拉差醬（Sriracha），這種辣椒醬擁有具代表性的紅公雞品牌設計。近年因辣椒原料的短缺，讓滙豐食品公司的是拉差醬上半年整整停工半年，市面上立刻出現貨源短缺狀況。

由於紅公雞品牌的是拉差醬受到消費者喜愛，也是在美銷售第一的辣椒醬，有消費者指出：「少了紅公雞牌是拉差醬就是少了一個味道。」所以貨源短缺的狀況下，市面上的紅公雞牌是拉差醬奇貨可居，甚至有賣家想趁此大賺差價，在eBay網站標上一瓶70元的售價。

在很多超市中可看到與紅公雞牌類似的多種品牌是拉差醬，價格都平易近人。(記者孫愛薇...
在很多超市中可看到與紅公雞牌類似的多種品牌是拉差醬，價格都平易近人。(記者孫愛薇／攝影)

停工半年之久的紅公雞牌是拉差醬終於在七月迎來開工，復產後第一批運往各地的辣椒醬銷售一空。記者實際走訪超市，架上並沒有看到紅公雞牌是拉差醬，但有類似紅公雞牌的是拉差醬在販售，例如飛鵝牌、飛龍牌。甚至連Trader Joe′s也推出自有品牌的是拉差醬，售價為3.99元18盎司一瓶。價格親民，但是口味偏甜，對於喜愛原有紅公雞牌是拉差醬的消費者，還是無法取代原有習慣的口味。

華人常使用的生鮮宅配電商平台「Weee!」曾在七月底短暫上架一波是拉差醬，甚至以「It′s Back」標明這是今年以來第一批上架的是拉差醬。標價13.99元一瓶的28盎司裝紅公雞牌是拉差醬，顯示周銷量超過800瓶，很快就在電商平台上完售。目前該平台僅剩下一瓶4.99元的飛鵝牌是拉差醬仍有在販售。

因應滙豐食品公司7月重新啟動生產線，開始對各通路補貨，原有在網路上標售一瓶70元的紅公雞是拉差醬，也下調價格，網路平台售價最高已經不超過35元。不少網路平台甚至開出8月預購的訂單，8月中後的預購價格為一瓶12到15元之間。

電商 華人 匯豐

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