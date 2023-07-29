工程師談事業 尋找不舒服的興奮感

小林馬赫受駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組邀請，在本季度「導師講座」上分享他20年來在科技業和娛樂業的經歷與經驗。（記者葛歆睿／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處科技組日昨舉行本季度「導師講座」（Mentor Talk），邀請到軟件工程師、特效藝術家小林馬赫（Mach Kobayashi）分享他20年來在科技業和娛樂業的經歷與經驗。

小林本科畢業於卡內基梅隆大學電氣、電腦工程、電腦科學專業，後赴加拿大英屬哥倫比亞大學 攻讀電腦科學碩士，主要方向是電腦製圖和複雜性理論。他曾在Pixar工作11年，參與了包括超人特攻隊（The Incredibles）、汽車總動員（Cars）、料理鼠王（Ratatouille）、瓦力（WALL-E）、玩具總動員3（Toy Story 3）、怪物大學（Monster uUniversity）、勇敢傳說（Brave）等多部獲獎動畫電影的製作。後來跨行業跳槽到谷歌 工作了七年，目前在蘋果擔任軟件工程師。

小林表示，他一直以來都對繪畫、藝術感興趣，同時也對科技感興趣，因此一直努力在事業中做到兩者兼具。他剛碩士畢業的時候，就申請了所有當時剛剛成立、如今世界知名的動畫公司，包括皮克斯動畫工作室（Pixar Anumation Studios）、光影魔幻工業（Industrial Light & Magic）、夢工廠製片（DreamWorks Pictures），但只收到了拒信。

於是小林先在一家遊戲公司短暫地工作了一年，之後跳槽去了一家規模相對較小、名為SquareSoft的動畫公司。他表示，這段工作經歷對他來說十分寶貴，因為他在那裡學會了很多關於電腦製圖的東西，並最終進入特效部門。在SquareSoft幹了四年，直到公司在2003年被併購解散。小林再次申請了皮克斯工作，並成功獲得錄用。

小林認為，從小公司開啟自己的事業並非壞事。因為與大公司里的專人做專事相比，在小公司有機會嘗試不同的事情，發現自己的興趣與擅長之處。同時因為想進入大公司，他保持積極進取，當獲得工作時也更加懂得珍惜和感恩。

小林指出，事業中難免要在夢想與機會之間做出抉擇。於他而言，在皮克斯工作是他的夢想。但谷歌拋出的橄欖枝則是「一生只有一次」的機會。小林認為，夢想能夠幫助一個人專注於想做的事情，它給予了理由、方向。但夢想不應該成為唯一考慮的事情。 因為決定和影響人生的往往是所遇到的機會。他建議每一個人都要認真檢視所擁有的機會。

小林表示，對事業有所追求的人應該在工作中努力尋找「不舒服的興奮感」，當初他接受谷歌的邀請時便屬於這種情況。雖然這個機會讓他感到興奮，但是又有一點不舒服，因為轉換行業並非易事。除了對新行業缺乏經驗，在過去行業中透過多年耕耘所獲得的地位和尊重也都不復存在。他說，當時不知道結果會怎樣，甚至覺得自己無法勝任。但他最終在這種情況下更加了解自己，在失敗中學習成長，並獲得了繼續努力的動力和原因。