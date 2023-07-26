3個月7人… 捷運上吸毒過量死 人數續增

圖為屋崙捷運上的乘客與執勤人員。（Paul Kuroda供圖）

自6月舊金山 市長布里德（London Breed）宣布市府各部門加強合作嚴格執法，打擊舊金山非法毒品 犯罪活動，並加大對吸毒者逮捕力度以來，短短數周時間，毒品過量致死危機得到了明顯改善。但灣區捷運 （BART）系統2023年因毒品過量致死的人數，卻一直在增加。

根據公共紀錄數據，今年前三個月已有七人因毒品過量死於捷運列車上。為了應對這一系統危機，BART已在緊急招聘部門警察、交通大使、危機干預專家和其他非武裝安全人員。

且捷運巡邏警察和警務人員都將鴉片類解毒劑作為執勤的標準裝備。解毒藥劑的使用已從2022年的每日約10劑增加到2023年前3個月的17劑。

東灣居民譚思維向本報表示，自疫情之後，每天乘坐到舊金山市中心上班的通勤捷運，發現捷運已成了無家可歸遊民流動的家。車輛有時會因此臨時停車或是晚點，以配合警務人員。對此舊金山交通局回應稱，遊民確實讓本就面臨財政危機的交通運輸系統雪上加霜。

譚思維表示，因每天上下班時間東灣到舊金山市中心的路段，尤其是海灣大橋一段經常出現嚴重壅堵的路況，且舊金山的停車費太高，所以BART就成為她與家人最優的出行工具。在今年年初，公司要求回到辦公室辦公，疫情之後再次乘坐捷運，與之前的乘坐體驗完全不一樣了，「車上許多是無家者，且看起來像是同一批人，把車廂當成流動的家。」她說，這給她每天的出行增加很多的心理負擔。在乘坐的一個多月以來，多次出現延誤晚點和臨時停車的現象，讓她感到很不安。

洛杉磯時報的一項數據分析，全國大多數最大的公共交通系統的客流量已恢復到疫情前水平的50%，但灣區捷運一直墊底，約為2019年乘客水平的40%。

捷運董事李正元（Janice Li）表示，在交通預算吃緊的情況下，捷運系統多次倡導增加警力，這需要付出比平時更多的努力。她說，因為舊金山市和縣無法找到真正解決無家可歸者的問題，也就無法真正應對BART上的毒品危機。目前看，增加捷運警力是保障乘客安全的一個有力方法。

增加警力政策，也是舊金山交通局為應對遊民增加和疫情之後乘客減少的雙重危機的政策。BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，BART在城市當中的運輸地位，意味著它必然會成為解決無家可歸問題的一部分，無疑會損害乘客滿意度和乘客體驗。之後捷運會考慮與各縣合作，制定一個可行的警務計畫和成立遊民外展團隊，逐步解決危機。