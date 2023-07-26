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鼓勵建商蓋房法案 舊金山市議會通過

記者李怡／舊金山報導
舊金山市議會通過布里德、佩斯金提出的「鼓勵建商蓋房法案」。（本報資料照片）
舊金山市議會通過布里德、佩斯金提出的「鼓勵建商蓋房法案」。（本報資料照片）

舊金山市議會25日通過由市長布里德(London Breed)與市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)聯合為加速地方新屋興建而推出的新法案。這項新規，將通過降低房地產開發項目中可負擔公寓住所的比率，降低開發商的成本，以此鼓勵建商大興土木，以解決舊金山面臨的住房緊張危機。

這項新立法是布里德「全民住房計畫」政策的關鍵一步，將有望為舊金山在未來8年內建造8萬2000套新住房。

舊金山多年來房地產開發低迷，其中原因包括銀行高利率貸款、土木營建費用飆高。與此同時，舊金山市區經濟蕭條，急需振興房地產業，振興地方經濟發展。目前州府要求，舊金山必須於未來8年內興建8萬2000所新屋。如此情況下，獎勵建築業開發，是市府的當務之急。

現有舊金山開發政策規定，房地產商推出開發案時，22%的出租公寓與24%的共有公寓 (condos)須以低於市場價格出售。布里德與佩斯金新規降低了開發樓盤的可負擔住所比率。如開發案已經獲市府通過但仍未開始施工者，即日起其低價出租公寓與共有公寓比率均可降為12%。此外，未來三年內，房地產商只需將其開發案中公寓總數撥出其中15%低價出售。

此外，根據新規定的獎勵建商方案，包括建商可將已批准開發案中16%公寓數量移往其他建地興建。據分析，如開發商可以在其他地點興建可負擔公寓的話，將可省下近七成開發經費。

佩斯金指出，新法案是非常重要的改變，相信能鼓勵建商繼續開發新公寓住所。由八名房地產開發商組成的技術指導委員會，從去年10月至今年4月舉辦四次討論會，對舊金山如何調整其包容性房屋開發計畫，達成多項協議。其中涉及可負擔住屋配額。布里德與佩斯金正是根據此協議內容，提出鼓勵建商方案。

除了改變可負擔公寓住所比率外，布里德與佩斯金亦提出於未來三年期間，將開發過程中環境衝擊費用減少三分之一。另外，根據舊金山市府另一項新法規，每年調整新建物環境衝擊費，避免大幅飆漲不利建商經濟效益。

布里德辦公室認為，降低可負擔住所比率，減少環境衝擊費用，將有助鼓勵建商著手興建已由市府批准的8000戶居住單位。新規定還有利於正待批准的其他約一萬戶公寓住所。舊金山去年只新建約2800戶居住單位，比前年減少40%，也比過去10年平均減少21%。

布里德於聲明中指出，市府已全面改變舊金山新屋批准與營建方式。如果各項經費過高，整個營建業將停頓，會傷害到整個舊金山的發展。改變徵收費用，將有利推出新屋住所、製造新工作機會、提升經濟效益，促進整個舊金山市的發展。

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