布里德：米慎灣公園 代表金山未來願景
舊金山市長布里德(London Breed)、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）以及舊金山社區投資和基礎設施辦公室（OCII）、舊金山康樂與公園局（San Francisco Recreation & Park）代表等，20日齊聚在位於Channel街的Mission Creek Pavilion草坪前召開記者會，以慶祝米慎海灣和米慎溪公園取得的成就。
當天的記者會中，舊金山康樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，舊金山的公園系統在全國範圍內享有盛譽，「我們不僅僅是公園管理者，也是空間管理者。我們州立公園系統和金門國家遊樂區將成為全國性的空間。」
他感謝市長布里德的領導下，舊金山市創建更多開放空間，使居民保持健康和城市的蓬勃發展，以及感謝OCII出色工作人員：「在短短十年內，OCI及其合作夥伴在舊金山的新社區開發了超過375畝的公園，並創建了住房和商業空間。」
布里德表示，現在人們正在試圖創造一個關於舊金山的「出現問題」的陳述：「舊金山是一個主要城市，會有主要城市都有的問題和挑戰。而我今天感到非常高興，因為米慎灣代表著舊金山。它所代表的含義與我們的創造力、創新以及繼續推進未來願景的事實有關。」
她指出，米慎灣經過多年發展，從空地發展成現在有健全基礎設施的嶄新社區，比鄰甲骨文球場和大通中心，極富發展潛力。
她也指出，米慎灣將擁有24畝的公園空間。在另外兩個在建公園和其他項目完工後，米慎灣將擁有接近40畝的公園空間。「隨著我們繼續發展舊金山的公園，我想對這座城市的人們表示感謝，感謝他們繼續倡導我們的公園和開放空間，以及為這座城市的人們帶來的所有歡樂、歡笑和興奮，這也是我們在這裡慶祝的原因。」
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