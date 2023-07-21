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布里德：米慎灣公園 代表金山未來願景

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山市長布里德、第六區市議員麥德誠以及舊金山社區投資和基礎設施辦公室和舊金山康樂與公園部等代表，為米慎海灣公園舉行慶祝活動。（記者張曼琳／攝影）
舊金山市長布里德、第六區市議員麥德誠以及舊金山社區投資和基礎設施辦公室和舊金山康樂與公園部等代表，為米慎海灣公園舉行慶祝活動。（記者張曼琳／攝影）

舊金山市長布里德(London Breed)、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）以及舊金山社區投資和基礎設施辦公室（OCII）、舊金山康樂與公園局（San Francisco Recreation & Park）代表等，20日齊聚在位於Channel街的Mission Creek Pavilion草坪前召開記者會，以慶祝米慎海灣和米慎溪公園取得的成就。

當天的記者會中，舊金山康樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，舊金山的公園系統在全國範圍內享有盛譽，「我們不僅僅是公園管理者，也是空間管理者。我們州立公園系統和金門國家遊樂區將成為全國性的空間。」

他感謝市長布里德的領導下，舊金山市創建更多開放空間，使居民保持健康和城市的蓬勃發展，以及感謝OCII出色工作人員：「在短短十年內，OCI及其合作夥伴在舊金山的新社區開發了超過375畝的公園，並創建了住房和商業空間。」

布里德表示，現在人們正在試圖創造一個關於舊金山的「出現問題」的陳述：「舊金山是一個主要城市，會有主要城市都有的問題和挑戰。而我今天感到非常高興，因為米慎灣代表著舊金山。它所代表的含義與我們的創造力、創新以及繼續推進未來願景的事實有關。」

她指出，米慎灣經過多年發展，從空地發展成現在有健全基礎設施的嶄新社區，比鄰甲骨文球場和大通中心，極富發展潛力。

她也指出，米慎灣將擁有24畝的公園空間。在另外兩個在建公園和其他項目完工後，米慎灣將擁有接近40畝的公園空間。「隨著我們繼續發展舊金山的公園，我想對這座城市的人們表示感謝，感謝他們繼續倡導我們的公園和開放空間，以及為這座城市的人們帶來的所有歡樂、歡笑和興奮，這也是我們在這裡慶祝的原因。」

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