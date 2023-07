大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

如果不是這名大一新生,史丹福大學校長應該不用辭職。(電視新聞截圖)

如果不是因為一位當時年僅17歲的大學新生和他在學生報紙編輯部的同伴,史丹福大學 的校長似乎不可能在19日辭職,外界也不大會知道數十年來這位學有專攻的教授一直忽視學術誠信方面的欠缺,導致神經科學研究中的錯誤被廣泛引用。

大一期間擔任獨立學生報「史丹福日報」(Stanford Daily)調查編輯的貝克(Theo Baker),曾就史丹福大學校長泰西爾拉文(Marc Tessier-Lavigne)可能因其合著的學術論文中的數據錯誤,以及其他問題而犯有科學不端行為的線索,進行了大篇幅的報導。

2022年秋天,貝克在上課、做作業和參加考試的同時,還花了1000多個小時採訪數十位專家,深入研究晦澀難懂的研究引文及大腦研究科學的細枝末節。他在19日接受採訪時笑著說:「這是在史丹福開始學習的一種有趣方式。」

他的報告最終促使史丹福大學校董會啟動了一項由五名科學家組成的獨立小組調查,結果於19日正式公布,同時泰西爾拉文宣布他將卸任離職。

貝克說,他從周三凌晨兩點開始撰寫有關泰西爾拉文可能辭職以及調查結果的報導。近12個小時後,他仍在撰寫報導和調查結果。

他說:「我現在的第一感覺就是累。」還補充說,泰西爾拉文的離職,以及他對學術界廣泛引用的研究論文進行撤稿或發表長篇更正的承諾,「感覺真的很重要,」他稱,「史丹福日報」的調查引發了關於學術誠信的重要對話。

在「史丹福日報」上發表的報導,使國家新聞精英獎「George Polk Award」首次由一名學生記者獲得。貝克同時還獲得了職業記者協會北加州 分會(Northern California Chapter of the Society of Professional Journalists)頒發的「James Madison信息自由獎」(James Madison Freedom of Information Award)。

史丹福大學的官方調查發現,泰西爾拉文本應採取更多措施糾正他所知道的問題,其中包括在他合著的學術論文中明顯篡改圖片,但沒有證據表明這位即將離任的校長本人篡改了研究成果。

18歲的貝克至少帶有一些新聞記者的基因。他的父親是「紐約時報 」(New York Times)華盛頓分社社長Peter Baker,母親是「紐約客」(New Yorker)雜誌的作家Susan B. Glasser。

貝克對自己的未來怎樣還不清楚,也不確定是否會從事新聞工作。他說:「我想我應該先確定專業,然後再選擇職業。盡管如此,我真的堅信,對自己關心的事情進行宣傳是非常重要的。