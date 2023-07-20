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活化金山閒置寫字樓 布里德：盼加大市中心設分校

記者劉先進／舊金山報導
布里德表示，希望讓公共部門搬入空置建築，恢復市中心經濟。此舉的挑戰是，這些公共部門是否願意搬遷，建築業主是否願意合作。（記者劉先進／攝影）
布里德表示，希望讓公共部門搬入空置建築，恢復市中心經濟。此舉的挑戰是，這些公共部門是否願意搬遷，建築業主是否願意合作。（記者劉先進／攝影）

針對舊金山的寫字樓空置率約30%，市中心建築預計將在未來幾年內貶值的現狀，舊金山市長布里德和市府律師邱信福本周致信加州大學董事會，希望加大考慮在市中心開設新校區。布里德19日在中文媒體圓桌會議上表示，希望讓公共部門搬入空置建築，恢復市中心經濟。此舉至少有兩大挑戰：這些公共部門是否願意搬遷，及建築業主是否願意合作。若願意，改變市府政策允許建築物的不同用途是可行的。

布里德還致函市行政官、舊金山學區和舊金山市立大學，要求他們研究如何處理其擁有的空置空間。通過投資為工人提供高質量的辦公空間，引領經濟復甦，同時利用其他空置土地和建築來建造更多的住房。對於讓加大新開校園，她在信件中說：「把學生帶到一個充滿文化氣息並作為地區經濟動力的城市，能為他們提供在充滿活力的世界級大都市中心學習和生活的機會，同時也能緩解柏克萊加大和舊金山加大學生宿舍短缺的問題。」

19日的中文媒體圓桌會議，主要圍繞經濟復甦等問題展開。布里德表示，她的經濟復甦計畫提及如何整合新理念和新產業，要求人們重新思考：「我們如何看待像加州大學這樣在住房、實驗室空間和研究空間方面面臨挑戰的地方？我們如何將大學融入市中心走廊？舊金山和科技界有關係。像柏克萊加大、史丹福大學和其他機構的人才濟濟，他們都想留在這裡。我們如何以不同於以往的方式將大學引入市中心？如何將住房改造其他用途的建築？」進行建築物的改建，並獲得有條件使用的過程，需要額外的三年時間。她建議修改政策，減少官僚主義，從而使改建更加容易。

例如，現在舊金山住房政策對開放空間有要求。而對於已經存在的建築，比如辦公樓，根本無法滿足這樣的要求。因此，必須透過市議會的程式，獲得有條件使用權，才能進行改建。這也是關注經濟復甦的一部分。「我們讓人們更容易做生意。改革稅收結構，並且推遲一些稅收，提供激勵措施，鼓勵人們去鮑威爾街投資。」

在市中心建立大學校園似乎有一定可行性。加大在灣區有兩所分校，其中一所就在舊金山，且管理者們也表示願意通過開設衛星校區來提高大學的入學率。

布里德一直強調用新思維來恢復市中心經濟。今年6月，她建議拆除Westfield購物中心（經營者已於當月早些時候放棄了該中心），取而代之的可能是一個英式足球場。

她19日再次重申此想法。她說，足球在舊金山乃至全世界都非常重要。但舊金山從未有過真正的足球中心。總是有足球隊或實體利用李維斯體育場或其他實體來舉辦足球比賽，這些比賽都非常受歡迎。屋崙的足球隊就大受歡迎，而如今美國女足正在參加世界盃。「我們必須開始以不同的方式思考未來，提供各種場地和機構，使市中心成為一個更有活力的地方。不是朝九晚五，而是晚上和周末都有活動。」

布里德表示，最大的挑戰在於，加大是否願意新開校園，如果業主願意與市府合作，市府改變政策以允許建築的不同用途的願望是可行的，「想建大通中心的人，會不惜一切代價。而我們在幫助他們的過程中發揮作用。我們只需要打開大門，提供想法，確保為他們掃清障礙。」

針對舊金山的寫字樓空置率約30%，市中心建築預計將在未來幾年內貶值的現狀，舊金山...
針對舊金山的寫字樓空置率約30%，市中心建築預計將在未來幾年內貶值的現狀，舊金山市長布里德和市府律師邱信福本周致信加州大學董事會，希望加大考慮在市中心開設新校區。圖為柏克萊加大校園。（記者劉先進／攝影）

舊金山 足球 柏克萊加大

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