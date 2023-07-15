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灣區熱浪將至 各縣設降溫中心 專家籲多喝水

編譯組／14日綜合報導
灣區熱浪將至，當局呼籲民眾降溫應對，保持水分補給。(Getty Images)
灣區熱浪將至，當局呼籲民眾降溫應對，保持水分補給。(Getty Images)

國家氣象局灣區辦公室已發布這個周末14日上午至16日晚間的高溫預報，代表著炎熱天氣可能導致危及生命影響，並且由於高溫持續時間較長、幾乎沒有隔夜緩解，因此對許多民眾構成高風險。

專家提醒民眾，若家中沒有冷氣空調，可到購物中心、圖書館或其他指定降溫中心，即使只是在一天中最熱幾小時前往，都有助預防罹患過熱相關疾病。盡量避免在上午10時至下5時之間到戶外，並穿著輕便寬鬆衣物。

以下是各個地區降溫中心：

舊金山：已指定多個公共圖書館作為降溫中心，包括下列圖書館：

Main Library地址：100 Larkin St.;

Chinatown/Him Mark Lai地址：1135 Powell St.;

Glen Park地址：2825 Diamond St.;

Mission Bay地址：960 Fourth St.;

North Beach地址：850 Columbus Ave.;

Potrero Hill地址：1616 20th St.;

Park地址：1833 Page St.;

Presidio地址：3150 Sacramento St.;

Visitacion Valley地址：201 Leland Ave.

康曲柯士達縣：安蒂奧克市(City of Antioch)將開設兩個降溫中心，分別在安蒂奧克社區中心地址4703 Lone Tree Way，以及Nick Rodriguez 社區中心地址213 F St.。

納帕縣：公共圖書館與位在地址100 Hartle Court的南納帕庇護所，將於本周末作為降溫中心。

阿拉米達縣居民可撥打211了解各地所在降溫中心訊息。

馬林縣、聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、蘇拉諾縣將圖書館、部分社區中心作為降溫中心。

每次熱浪期間，都有民眾會因熱衰竭、中暑與脫水等，尋求治療。熱衰竭病徵需注意大量出汗、頭痛、頭暈、噁心、肌肉痙攣、虛弱與皮膚蒼白等情況。儘量到涼爽地點、補充水分，若症狀惡化或持續超過一小時，可考慮就醫。可能危及生命的中暑，則需注意若出現頭痛、頭暈、神智不清、體溫高、不出汗、脈搏快與噁心，立即撥打911。

專家提醒民眾多喝水，避免攝入過量的酒精、咖啡因與含糖飲料。阿拉米達縣衛生官員摩斯(Nicholas Moss)表示，保持水分補給，不要等到口渴才喝；關閉百葉窗與使用風扇也有助降溫；可在風扇前面放一碗冰、產生涼爽微風；不可將寵物或兒童留在車內。

圖書館 高溫 灣區

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