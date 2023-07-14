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走過40載 華埠中美書店年底結業 清倉拍賣

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山華埠經營超過40年的販售中文書籍的書店中美書店計畫在今年底結業，現正在進行清倉特價。（記者張曼琳／攝影）
舊金山華埠經營超過40年的販售中文書籍的書店中美書店計畫在今年底結業，現正在進行清倉特價。（記者張曼琳／攝影）

舊金山華埠經營超過40年的販售中文書籍的中美書店（Sino-Americab Books& Art）計畫在今年底結業，現正在進行清倉特價拍賣。在這間其貌不揚的小書店中，可買到一捆捆台灣出版的古早日本漫畫。已經有年輕人在網絡上幫年邁東主宣傳，希望幫助書店順利結業。

「中美書店」的東主為年紀已經超過80歲的「蔣媽媽」。蔣媽媽和先生來自台灣，祖籍為山東，在1980年代移民美國後開始經營書店。在鼎盛時期總共有三間書店分布在灣區城市，包括舊金山華埠Jackson街751號、聖荷西市San Jose Hostetter街1698號和佛利蒙Fremont Blvd 34420號，主要經營的業務包括書籍租賃、舊書收購、新書批發和配備教材卡帶等。目前只有舊金山華埠一家書店還在經營。

但隨著網絡發達，公眾接收資訊的途徑越來越越多，蔣媽媽書店經營也越來越難。外加上了年紀體力也跟不上了，店鋪租金也高。她指出，現在開店基本上是倒貼錢。因此儘管掛出清倉特價的標語，但實際上價格也不會太過低廉。

蔣媽媽表示，她所販賣的漫畫都是由台灣出版社出版的，漫畫書內容好、品質高。偶爾有中年人偶然路過她的店，一下子就能賣出幾百元的漫畫書。因此，她提醒想買漫畫的讀者，儘管書店會開到今年底，但如果不早點來買，受歡迎的漫畫書就會被買走。

根據記者觀察，中美書店出售的書籍大多來自台灣出版社，也有一部分來自大陸。很多的古早漫畫書籍的印刷時間都在2000年早期，現在很難在市面上找到。例如，熱門日本少女漫畫「NANA世上的另一个我」，在美國英文版全套漫畫在ebay網站上的售價在258至499元之間，在中美書店仍然有台版全套漫畫售價在150元。可以說是相當划算了。記者也在中文社交平台上，發現已經有年輕人在網絡上幫年邁東主宣傳，以便順利結業。

中美書店不是今年唯一在華埠結業的書店。在士德頓街(Stockon St)的東風書店也在今年4月結束經營。同時，在該市經營32年的英文書店Alexander Book Company在今年也會關閉。

另一方面，還是有書店可以在如今的實體書市場占據一席之地。根據「舊金山標準報」報導，儘管過去幾年，舊金山經歷了一些知名書店的流失，但像Dog Eared、Fabulosa、Green Apple和著名的城市之光（City Lights）這樣深受人們喜愛的當地書店還在蓬勃發展。頗具諷刺意味的是，亞馬遜這家主要依靠獨立書店崛起的公司，最近卻宣布關閉其四個無人收銀的Amazon Go門店。

在這間其貌不揚的小書店中，販賣一綑綑的古早台灣漫畫。（記者張曼琳／攝影）
在這間其貌不揚的小書店中，販賣一綑綑的古早台灣漫畫。（記者張曼琳／攝影）

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