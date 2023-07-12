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聯合國廣場擬建輪滑公園 打造運動樂園

記者李怡／舊金山報導
市府附近的聯合國廣場，也曾是無家者和癮君子聚集地。（記者李怡╱攝影）
市府附近的聯合國廣場，也曾是無家者和癮君子聚集地。（記者李怡╱攝影）

舊金山城市規畫局11日提交計畫，將在市府附近的聯合國廣場上（United Nations Plaza ）建設一個輪滑公園，以及添置乒乓球桌和其他體育器材。

聯合國廣場位於田德隆區，曾是無家者和癮君子聚集地。近日隨著舊金山嚴厲打擊毒品犯罪，這個占地15萬平方呎的廣場已恢復正常，故規畫局計畫將其一部分改造成滑板公園。這項計畫，將會在廣場上安裝金字塔形壁架，還將拆除廣場上的紅磚路面。計畫文件中並未提到有關工程的開始建設和完工時間。

選區包括田德隆在內的第五區市議員潘正義 (Dean Preston) 表示，他的辦公室已與公園局聯繫，詢問了改造聯合國廣場事宜，並會將改造計畫納入居民聽證會議程，以確保計畫能得到社區居民的支持。他指出，希望改造計畫不會影響到每周在這裡舉辦的農貿集市，希望聯合國廣場可以以積極的方式為居民和遊客提供服務。

第六區市議員麥德誠 (Matt Dorsey) 發文也表示，會支持這一改造計畫。

在滑板公園計畫出台的前一個周末，身著防暴裝備的舊金山警方，於8日晚間在米慎區多洛瑞斯公園（Mission Dolores Park）附近逮捕了未經批准的滑板活動，名為「山地炸彈」（Hill Bomb）的活動參與者100多人，其中包括32名18歲以上的成年人和81名未成年人。他們被指控非法集會、煽動騷亂和陰謀破壞等罪名。這一事件9日引發了公眾和部分民選官員的震驚，逮捕行動引發了政治角力，有當地官員痛斥警察部門，還有活動人士周日抗議鎮壓行動。

多洛瑞斯公園山地炸彈事件是一項長達數年的傳統運動，過去曾有造成人員受傷。去年，一名男子在山地炸彈活動中被刺傷，並引發了一場鬥毆。 2020年，一名23歲的騎車人與一名輪滑者相撞後身亡。2017年，因舊金山警員逮捕了一位輪滑者，最後市府對後者進行了27萬5000元的賠償。

截至發稿時，舊金山康樂公園局和市政規畫部門尚未回應置評請求。

市府附近的聯合國廣場（United Nations Plaza ）將改造為輪滑公...
市府附近的聯合國廣場（United Nations Plaza ）將改造為輪滑公園。（記者李怡╱攝影）

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