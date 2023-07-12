經文處斥巨資金山購大樓明年底啟用 賴銘琪稱划算

這棟大樓共七層建築，面積達5萬6000平方英尺，圖為大廳設計效果圖。（經文處供圖）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處在市中心SoMa地區的4街（ Fourth St ）345號，購買了一處全新辦公大樓。這棟大樓共七層，面積達5萬6000平方呎。經文處處長賴銘琪向本報表示，此次新大樓的購買展示了台灣政府對未來台美關係的信心，並確保了辦事處是一項更「划算」財政支出。

經文處長賴銘琪此前在經文處辦公室聆聽僑胞發言。（本報資料圖）

目前，經文處辦公室地址在金融區Montgomery街555號租用的兩層樓。賴銘琪表示，為駐外館處置業是台灣政府20多年來的政策。各地館處都有購買新大樓的計畫，包括在華盛頓特區、芝加哥、洛杉磯都有購買辦公樓。他指出，選擇購買新大樓為「一個數學問題」，長期在舊金山租用辦公點並不划算。

賴銘琪表示，選擇購買新大樓為「一個數學問題」，長期在舊金山租用辦公點並不划算。（經文處供圖）

賴銘琪透露，目前經文處租用的兩層辦公空間，占地2萬5000平方呎，租金 高達150萬。而此次購買新大樓的面積為目前租用辦公室的兩倍。如果按照每年租金360萬計算，「20年後就還本」，他也認為日後舊金山的房價將會升值，因此為一筆可觀的投資。

新大樓設計效果圖。（經文處供圖）

這座新大樓除了作為經文處員工的辦公場所外，還將具備包括處理簽證和舉辦大型社交活動等功能。賴銘琪表示，目前大樓正在進行裝修設計過程，預計將於10月開始翻修，在2024年底正式啟用。

他表示，經文處是在前年疫情 期間參觀了10多個房產後，在今年初最終決定購買這處SoMa房產項目的，標價約為5300萬元，對比丹佛和波士頓的同等建築的購買價格要低得多。賴銘琪也指出，由於新冠疫情帶來的影響，目前舊金山市中心有很多空置的建築，也是一個絕佳的購買時機，本著「買大不買小」的原則進行了公開的挑選。

賴銘琪表示，收購這座建築表明了台灣對與美國關係的信心：「台灣現在與美國關係良好，購買這座建築將對未來的關係產生積極影響。」他強調，是因為對台美外交關係的信心和在未來更加的緊密聯繫，才會選擇購買房產。賴銘琪處長也表示，在選址時也考慮到了停車位的問題。大樓啟用後附近會有停車位，以方便灣區僑務委員和僑胞等的到訪。

根據「舊金山標準報」，2020年台灣政府史無前例地通過了22.8億新台幣（約7350萬美元）預算，用於在未來三年內購買和翻新舊金山的新辦公室。這一數額為台灣政府有史以來用於購買外交財產的批准金額最大的預算。2004年，駐紐約經文處共耗資約17億新台幣購置辦公場所。

同時，不能否認，政治因素也可能在此次高調收購中發揮了作用。台灣問題一直是中美關係的主要問題之一，去年，時任眾議院議長斐洛西（Nancy Peloso）訪問台灣，緊接著在今年初，台灣總統蔡英文在南加州會晤了眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，兩次事件引發北京強烈抗議。在這樣的背景和氣氛下，駐舊金山經文處大手筆購置辦公樓，不可能不讓人聯想到目前台、美、中之間複雜而微妙的角力。