舊金山灣區台灣商會交接 張嘉周接棒會長

卸任會長張家豪在駐舊金山經文處長賴銘琪和世界台灣商會名譽總會長林貴香的見證下，將信印交給新任會長張嘉周。（本報記者／攝影）

舊金山灣區 台灣商會完成第29屆會長交接暨會務幹部宣示布達典禮。卸任會長張家豪在駐舊金山經文處長賴銘琪和世界台灣商會名譽總會長林貴香的見證下，將信印交給新任會長張嘉周。金山灣區僑教中心主任莊雅淑宣讀中華民國 僑委會委員長徐佳青簽發給張家豪的感謝狀，以及給張嘉周的賀狀。周威宇任第一副會長，洪恕君任第二副會長。新一屆理事會宣誓就職，由北美洲台灣工商會聯合總會名譽總會長張秋雄監誓。

中華民國僑委會委員長徐佳青簽發給張家豪感謝狀、簽發給給張嘉周賀狀，有金山灣區僑教中心主任莊雅淑宣讀，賴銘琪代頒。（本報記者／攝影）

張家豪表示，他任會長時正好是疫後元年，所做的工作包括，傳承商會過去優良傳統，恢復疫情前的月會、感恩節活動、新春晚會和年會，還邀請紀政到灣區演講，創新舉辦台灣日。他感謝眾人對他工作的支持與幫助，並讚揚新任會長做事認真仔細，相信他會給商會帶來不同的特色。

新會長張嘉周表示，上任後會傳承商會傳統，包容來自各階層、各背景、各行業的各種不一樣的人群，維繫會員之間和諧、融洽的關心，同心同力為提升台灣能見度、台灣人民福祉努力。他感謝歷屆前任會長為商會打下堅實的基礎。張嘉周表示，商會接下來的目標包括：增進與灣區其他社團的互動，參加、贊助、支持他們的活動；努力融入主流社會，拜訪當地市長、國會議員等政治人物。

新一屆理事會宣示，由北美州台灣工商會聯合總會名譽總會長張秋雄監誓。（本報記者／攝影）

賴銘琪代表政府感謝台灣商會自成立以來，提升台商在美國主流社會的形象和地位。他十分肯定張家豪對商會的貢獻，辦了很多活動，十分有創意。特別是在台灣日邀請到樂天女孩，是一次非常成功的國民外交。讓美國主流社會看到台灣，體驗台灣職業棒球啦啦隊女孩的青春魅力。

賴銘琪恭賀張嘉周成為新任會長，稱他熱心服務僑界，做人誠懇、勤快、老實又可靠，並祝福他和團隊，相信他們可以在現有的基礎上，繼續做好服務僑社、服務灣區台灣商人的工作。