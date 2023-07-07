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公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭 4500人無傷亡 安全下船

編譯組／綜合6日電
公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭，所幸無人受傷。（美聯社）
公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭，所幸無人受傷。（美聯社）

舊金山6日發生遊輪撞碼頭事故。當天上午，公主號遊輪（Princess Cruises）在舊金山27號碼頭（Pier 27）與碼頭相撞，目前正接受美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）的調查，事故發生時船上有近4500人，所幸無人受傷。

「我們有調查和檢查小組的成員在現場查看損壞情況」，軍官瓦特恩（Benjamin Wathen）說，「我們正試圖找到一個處理問題的路線圖。」他稱這艘船的 「左舷」，即從左前方向後方延伸部分，在清晨的事件中被損壞。

公主號郵輪和舊金山港的官員也在評估這艘名為紅寶石公主號（Ruby Princess）的951呎長的郵輪，在撞擊碼頭後受到的損失狀況。

公主號遊輪公司的發言人在聲明中說，遊輪在早上6時05分與位於Lombard街和Embarcadero附近的27號碼頭發生了 「意外接觸」。發言人說，沒有乘客受傷，所有3328名乘客和1159名船員都已從船上轉移，沒有發生任何意外。

這艘船在離開舊金山前往阿拉斯加進行為期10天的往返巡航後，正在返回舊金山。聲明說，新一輪的乘客在當天上午11時30左右登船，參加另一次阿拉斯加之旅，本來計畫在下午4時出發，但具體出發時間 「仍在確定中」。

舊金山領航局（San Francisco Bar Pilots）的一位發言人說，一名領航員被牽涉進這次撞船。「我們正在與所有必要的機構合作調查此事，不能進一步評論。」該發言人說。

截至發稿時，舊金山港沒有對採訪請求作出回應。國家氣象局（National Weather Service）對舊金山沿海水域的預報稱，在深水航道上有2至3呎的混合海浪，在港口有4至5呎，上午6時37分的最大退潮速度為3.7節。

金伯莉（Kimberly）和亨利-瓦雷拉（Henry Varela）第一次坐遊輪，正在等待登船去阿拉斯加旅行。他們通過在現場的媒體聽到了關於這一事件的細節。

「我不太擔心，」亨利說，「這是一艘大船。如果上船不安全，他們就不會讓我們上船了。」

瓦雷（Richard Varay）與他的妻子和兒子一起登上了紅寶石公主號，他說，船的損傷讓他感到不安，但他並不 「過分擔心」。瓦雷說，「它看起來並不像一個大的結構性破壞，更像一個擋泥板的問題。我們已經等了一年多了，這對我們來說是第一次。」

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