大學招生考量種族 被最高法院判違憲 華人社區反應兩極

不少亞裔此前到最高法院參加有關起訴哈佛大學和北卡羅來納大學案件的聆訊會。（受訪者供圖）

最高法院29日裁定，哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生 政策違憲。這項裁決等於宣告大學多年依據平權措施(affirmative action)，在招生時考量族裔的作法，未來將不再被允許。

裁定在華人社區迎來極大反響。支持方認為，最高法院此舉有助保障所有人的教育 權得到平等尊重；而反對方則認為，高院的判決重創了高等院校創造真正的教育公平的能力。

亞裔 教育聯盟（Asian American Coalition for Education）此前作為相關起訴的發起人之一，東灣聯合市（Union City）首位華裔市議員王耀明（Jeff Wang）是該組織的共同創始人。

王耀明表示，很支持最高法院的裁定。平權措施，在教育上給美國社會帶來了混亂和社群分裂，讓很多人沒有得到憲法保護，沒有得到人人平等的對待，此次裁定，有助保障所有人的教育權得到平等尊重。他當初也參與到國會遊說，並告訴政客，亞裔在教育方面沒有受到公平對待，要求支持這一訴求，進行討論和調查。

王耀明舉例說，根據公開的數據，在常春藤學校錄取中，亞裔學生的錄取分數比白人多200分，比非裔多400分。他認為，如果要照顧某個弱勢族裔，在考核方面可以降低錄取成績，但要一視同仁，即在同一所學校內部，要保持統一標準，不能對其他族裔有不同的標準。

王耀明也強調，有些人將這次爭議視為黨派之爭，「亞裔沒有被白人利用，我們本來就迴避了反對平權措施，只是不希望平權措施應用在教育上。亞裔不能作為出頭鳥，讓非裔和西裔對我們產生仇恨。真正的問題是，很多人教育權利被政府剝奪了，政府應提高基礎教育水準，提升弱勢群體社區的學校質量，方便更多孩子進入大學。」

有人擔心，此次判決會加劇私立大學的Legacy政策，即校友子女相對容易被錄取，反而不利於亞裔。王耀明說。他個人不支持該政策，但一個法案不可能解決所有問題。目前所抗爭的，就是教育方面不該有種族考量。

華裔菁英非盈利組織百人會臨時主席兼執行總裁Cindy Tsai說，今天的判決推翻了既定的法律先例，即允許高等教育機構在全面和個性化的錄取過程中把種族作為眾多因素之一，同時禁止配額、錄取上限和最低標準。百人會對法院廢除種族意識的招生政策的決定感到失望。幾個世紀以來，大學的招生政策一直歧視婦女和少數族裔。有種族意識的錄取政策開始糾正這種不平等，使所有背景的學生都有機會接受高等教育。

舊金山華促會（CAA）的聲明說，對最高法院在「學生爭取公平錄取」(SFFA)訴哈佛大學和北卡大學的案件中，推翻在大學錄取中對種族的考量判決，表示沮喪和反對。最高法院的判決重創了高等院校創造真正的教育公平的能力。

華促會聲明同時提醒，重要的是要認識到，該判決嚴格被限於在大學錄取中對種族的考量，而沒有限制有針對性的外展和招聘等其他的重要舉措，或確保（學校有）更多樣化背景的教職員工和學校領導層。

「公眾和亞裔社區必須知道，這起訴訟是由反民權訴訟律師布魯姆(Edward Blum)發起，其目的很明確，就是要瓦解幾十年來為有色人種學生取得的進步。由於最高法院的右傾，布魯姆現在已經阻礙了有色人種學生獲得教育的機會。我們發現，布魯姆也是2013年訴訟案的幕後推手，該訴訟案取消了1965年『投票權法案』(Voting Rights Act)中的一個關鍵部分。華促會希望明確指出，布魯姆並不代表亞裔社區。」