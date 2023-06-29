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疑似精神病患華埠鬧事 3遊民見義勇為阻止

記者劉先進／屋崙報導
疑似精神患者試圖闖入華埠金鋪鬧事，一旁的遊民伊頓（左）等人上前見義勇為阻止，將人趕走。（記者劉先進／攝影）
疑似精神患者試圖闖入華埠金鋪鬧事，一旁的遊民伊頓（左）等人上前見義勇為阻止，將人趕走。（記者劉先進／攝影）

27日下午1時許，屋崙華埠Franklin街一家金鋪，一名疑似精神病患者試圖闖入，員工不讓他進去。此人滿身酒氣，口中狂罵，一旁的遊民伊頓（Dustin Eaton）等三人見義勇為上前阻止，將精神病患趕出了店鋪。

伊頓和遊民朋友Gerald等人，時常待在華埠9街夾Franklin街一家酒莊門口，該位置緊鄰事發的金鋪。東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，這些遊民態度很好，並不鬧事，時常幫助華埠店鋪，好心華人也不時給些零錢或食物。

事發時，一名疑似精神病患的男子，喝醉了酒，一定要闖進金鋪。金鋪員工陳先生表示，他試圖阻止男子，但此人根本不聽，嘴中罵罵咧咧。伊頓說，見到陳先生沒有成功，他也走上前去，喝止此人。「我問他，你要來幹嘛？有什麼問題嗎？是否需要幫助？ 」

鬧事男子說：「從我面前滾開！我不需要幫助，我想進金鋪，需要一些代表幸運的首飾。」

伊頓和Gerald等人當即強硬回答說，現在就離開這裡，不要走進金鋪，否則將報警。最終，男子悻悻離去。伊頓表示，他在華埠一年多，市民對待他很不錯。他也能充當華埠的眼睛和耳朵，觀察異常情況。遇到可疑之人，會告訴警方。

疑似精神患者試圖闖入華埠金鋪鬧事，一旁的遊民伊頓等人上前見義勇為阻止，將人趕走。...
疑似精神患者試圖闖入華埠金鋪鬧事，一旁的遊民伊頓等人上前見義勇為阻止，將人趕走。示意圖。（記者劉先進／攝影）

華埠 遊民 華人

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