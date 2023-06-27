金山市政4千職缺招聘期達255天 布里德擬縮短時間

舊金山市政目前有4000職缺，交通局回應並未影響日常交通服務。（記者李怡／攝影）

舊金山 民事陪審團(SF Civil Grand Jury)26日發表報告指出，舊金山市政工作有4000多名職位空缺，且崗位招聘時間需要255天，約八個月。為此舊金山市長布里德計畫將公務員招聘時間縮減40%。

目前的職缺數量是自疫情 之前的兩倍之多。職缺遍布市政交通系統、911呼叫中心、警察 局、醫院和其他重要機構。且城市服務人手不足影響無處不在，如911呼叫中心接聽時間增加，警方的響應時間變慢，危及舊金山人的安全。醫院容量持續超過人員配備限制。 Muni運營的公交車數量減少，乘客等待時間增加。目前的首要任務是填補查克伯格舊金山總醫院和舊金山警察局等部門的空缺職位。

舊金山交通局發言人Stephen Chun表示，交通局確實有大量的職務空缺，但不會造成 Muni 延誤，且公交服務比幾十年來更快、更可靠。

2019 年疫情爆發之前，舊金山市總共有2230個空缺職位，空缺率為6.8%。到2023年，職位空缺率增加了一倍以上，達到13.7%，3萬5000個預算職位中有4793個職位空缺。舊金山聯合學區教師短缺的情況持續。舊金山公立學校在2020-21學年有近四分之一的教師沒有完全獲得資格認證。

陪審團發現，空缺職位數量增加的原因如下：市府職位招工時間太長，導致留住招聘者困難。城市服務需求量嚴重超過城市招聘數量，種種原因下惡性循環。

目前舊金山市，是通過增加加班支出預算和雇用臨時工來應對職位空缺挑戰。如警察局獲得了2500萬元的加班津貼。疫情後衛生部門對臨時工的使用增加了一倍。

市長辦公室對此狀況回應稱，布里德市長在今年一月份就提議將招聘時間減少40%。26日市府公務員委員會（Civil Service Commission）已批准這一提案。現在正在進行的勞資談判，也是提案是否最終實施的最大阻力。