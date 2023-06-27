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被媒體形容如「反烏托邦地獄」 舊金山社區領袖抱不平

編譯吳日君／26日綜合報導
專家認為，舊金山領導人應團結起來，共同應對負面消息，並招攬居民作為品牌大使，重塑城市形象。(Getty Images)
專家認為，舊金山領導人應團結起來，共同應對負面消息，並招攬居民作為品牌大使，重塑城市形象。(Getty Images)

包括CNN、「早安美國」、「金融時報」、「新聞周刊」等主流媒體，TikTok、Twitter、YouTube、Facebook等報導，敘述舊金山市成為反烏托邦地獄、充斥武裝犯罪與芬太尼成癮者。然而，舊金山商會執行長方達雷(Rodney Fong)表示，這些說法並不公平。

民眾、商業界領袖、市長專家皆承認，舊金山面臨疫情復甦緩慢的重大社會問題。但是，有關這座城市正處在末日的過度描述，對它造成傷害，嚴重扭曲城市本身，對現實生活造成影響。

房地產經紀公司「Cushman & Wakefield)副總裁摩根(Kazuko Morgan)表示，外界報導肯定會讓潛在租戶有所顧慮，一切描述看起來像是世界末日。不過，另一方面也激勵部分機會主義的商業地產買家，他們認為這是一個獲取好交易的機會。

佛洛德大樓(Flood Building)總裁佛洛德(Karin Flood)認為，負面消息導致不熟悉市場的潛在租戶對舊金山現況感到不安。佛洛德大樓建於1904年、位在舊金山市中心，曾是Gap旗艦店所在地。

舊金山大學行銷系助理教授克勞斯(Stephen Kraus)指出，這些悲觀故事，可能會嚇跑一些遊客，但並不會阻止那些想要搬到這裡的人，例如他所教的研究生，對他們來說，舊金山一如往常具有吸引力，來自全國與全世界的年輕人，仍想來舊金山，體驗美景與爭取工作機會。

「紀事報」分析數據發現，舊金山實際上是美國兇殺率最低的城市之一，疫情期間暴力犯罪有所下降。儘管如此，舊金山民眾認為犯罪率正在上升，這種看法可能因消極情緒鼓動而加劇。

致力於改善舊金山購物區的「聯合廣場聯盟」(Union Square Alliance)執行主任羅德瑞格斯(Marisa Rodriguez)則感到遺憾，認為較少人關注舊金山市為解決犯罪、無家可歸與其他問題投入的經費與資源，以及為重新振興街道活力所做努力。

聖他克拉拉大學行銷講師桑達瑞賈(Sriram Sundararajan)表示，城市領導人應團結起來，共同應對負面消息，並招攬居民作為品牌大使，重塑舊金山形象。克勞斯也認為，情況會好轉，艱難時期總會帶來創新，舊金山會捲土重來，並且更強大。

舊金山 疫情 暴力犯罪

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