Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

舊金山 華人Wendy Wong表示，日前和朋友自駕去加州北部的欣格爾鎮（Shingletown）遊玩。沒想到預定的Airbnb房間在非常偏僻的地方，房東 也沒提前說清楚道路指引。開車順著導航走到一條小路，路面不少大坑，車子差點翻車。且深山老林手機 沒信號，聯繫不上房東，找不到房間位置，考慮到安全因素，不得不臨時取消行程，晚上9時多返程，開了五個小時到舊金山。房東最後也全額退款。

Wendy希望提醒華人，外出旅遊，最好不要預訂偏僻的Airbnb，避免出現危險狀況。若需要體驗自然風光，住在國家公園等地的宿營地是個不錯的選擇。

Wendy此次和三個朋友一起駕車出行，希望夏至時節，親近大自然。按照某個網紅博主的推薦，6月19日一早出發，沿著5號公路一路向北。途徑Shasta-Trinity國家森林區、McCloud河瀑布等地。原本打算20日入住欣格爾頓Westmoore路的一間Airbnb，沒想到其中頗多波折。

Wendy以前經常出遊，培養出經驗。通常除了手機自帶的GPS，還有車載GPS，並手寫好行程和高速出入口，防止迷路。這次她和朋友參照GPS，導航到一條小路。路面到處是泥沙，路況很差，路面還有最深為三呎的大坑。還好她開車多年，知道不能硬上，且車子是底座稍高的SUV。所以趕緊讓同行的朋友下車，慢慢避開深坑，路上沒有出岔子。「如果是一般小轎車，很容易翻車。」

按照預定地址，到了某所大門，卻不料鐵將軍把門，並沒見到Airbnb房間。此時，偏偏進入深山老林，手機一點信號都沒有，無法聯繫房東，查找預定房間的準確所在，也找不到入住房間的輸入密碼。這時已晚上8時多。一行人不得不返回。

Wendy還不死心，想著到了附近，總要找到入住地才好。開了2哩，見到一個遛狗的老太太。老人願意去取車，帶Wendy等人找房東。一番交流才知道，有一些人住在欣格爾鎮，幾乎與世隔絕，已經習慣了手機沒信號，也不希望有人打擾。「老人家很驚訝，你們居然敢駕車走那條小路，路況糟糕，當地人都不敢走，沒有翻車已經很幸運了。應該走高速路繞路才行。」

在老太太去取車時，Wendy和朋友商量，考慮到Airbnb附近沒有手機信號，若出現突發情況，無法求救，最終還是放棄入住，婉拒了老人的好意。一行人決定臨時取消後續一天多的行程，打道回府。

路上他們才聯繫上房東，說鑰匙放在某個位置。不過他們已經回程，所以還是沒有入住。一直到21日凌晨2時許，Wendy才回到舊金山的家中。

她後來和Airbnb官方聯繫，表達了自己的不滿。她早在三周前就預定了房間，雙方之前有所溝通，房東卻沒有提供詳細的路面指引，害得一行人只能走危險的小路。其次，房東也沒有提前給出入住房間密碼和指引。 「我看到網上好評如潮，不知為何我們預定入住這麼麻煩。」

經過一番溝通，房東退了款。但Wendy想提醒華人朋友，千萬不要預定太過偏僻的Airbnb，沒有手機信號，安全不能保障，也無法及時就入住和房東溝通。若真要親近大自然，可考慮入住國家公園等地、成熟的營地。