我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

記者劉先進／舊金山報導
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

舊金山華人Wendy Wong表示，日前和朋友自駕去加州北部的欣格爾鎮（Shingletown）遊玩。沒想到預定的Airbnb房間在非常偏僻的地方，房東也沒提前說清楚道路指引。開車順著導航走到一條小路，路面不少大坑，車子差點翻車。且深山老林手機沒信號，聯繫不上房東，找不到房間位置，考慮到安全因素，不得不臨時取消行程，晚上9時多返程，開了五個小時到舊金山。房東最後也全額退款。

Wendy希望提醒華人，外出旅遊，最好不要預訂偏僻的Airbnb，避免出現危險狀況。若需要體驗自然風光，住在國家公園等地的宿營地是個不錯的選擇。

Wendy此次和三個朋友一起駕車出行，希望夏至時節，親近大自然。按照某個網紅博主的推薦，6月19日一早出發，沿著5號公路一路向北。途徑Shasta-Trinity國家森林區、McCloud河瀑布等地。原本打算20日入住欣格爾頓Westmoore路的一間Airbnb，沒想到其中頗多波折。

Wendy以前經常出遊，培養出經驗。通常除了手機自帶的GPS，還有車載GPS，並手寫好行程和高速出入口，防止迷路。這次她和朋友參照GPS，導航到一條小路。路面到處是泥沙，路況很差，路面還有最深為三呎的大坑。還好她開車多年，知道不能硬上，且車子是底座稍高的SUV。所以趕緊讓同行的朋友下車，慢慢避開深坑，路上沒有出岔子。「如果是一般小轎車，很容易翻車。」

按照預定地址，到了某所大門，卻不料鐵將軍把門，並沒見到Airbnb房間。此時，偏偏進入深山老林，手機一點信號都沒有，無法聯繫房東，查找預定房間的準確所在，也找不到入住房間的輸入密碼。這時已晚上8時多。一行人不得不返回。

Wendy還不死心，想著到了附近，總要找到入住地才好。開了2哩，見到一個遛狗的老太太。老人願意去取車，帶Wendy等人找房東。一番交流才知道，有一些人住在欣格爾鎮，幾乎與世隔絕，已經習慣了手機沒信號，也不希望有人打擾。「老人家很驚訝，你們居然敢駕車走那條小路，路況糟糕，當地人都不敢走，沒有翻車已經很幸運了。應該走高速路繞路才行。」

在老太太去取車時，Wendy和朋友商量，考慮到Airbnb附近沒有手機信號，若出現突發情況，無法求救，最終還是放棄入住，婉拒了老人的好意。一行人決定臨時取消後續一天多的行程，打道回府。

路上他們才聯繫上房東，說鑰匙放在某個位置。不過他們已經回程，所以還是沒有入住。一直到21日凌晨2時許，Wendy才回到舊金山的家中。

她後來和Airbnb官方聯繫，表達了自己的不滿。她早在三周前就預定了房間，雙方之前有所溝通，房東卻沒有提供詳細的路面指引，害得一行人只能走危險的小路。其次，房東也沒有提前給出入住房間密碼和指引。 「我看到網上好評如潮，不知為何我們預定入住這麼麻煩。」

經過一番溝通，房東退了款。但Wendy想提醒華人朋友，千萬不要預定太過偏僻的Airbnb，沒有手機信號，安全不能保障，也無法及時就入住和房東溝通。若真要親近大自然，可考慮入住國家公園等地、成熟的營地。

房東 手機 舊金山

上一則

聖荷西市長聯名 籲解除巨人隊領土權

下一則

舊金山驕傲月 數十萬人遊行

延伸閱讀

驕傲遊行 舊金山多景點被彩虹裝點

驕傲遊行 舊金山多景點被彩虹裝點
金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想
洛縣5號高速翻車起火四人喪命

洛縣5號高速翻車起火四人喪命
宥勝人設翻車 林心如不敢置信 黃子佼避談快閃

宥勝人設翻車 林心如不敢置信 黃子佼避談快閃
宥勝遭控性騷人設翻車 妻曾說後悔嫁他「3650次」

宥勝遭控性騷人設翻車 妻曾說後悔嫁他「3650次」

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

2023-06-19 02:20
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
位於屋崙880高速橋下的無家者聚集地。（記者張曼琳／攝影）

盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地

2023-06-22 02:20
詐騙四處流竄，官員呼籲，遇到詐騙最好趕快通知檢方，民眾千萬不要貪小便宜，不要隨意給陌生人金錢，容易因小失大。（記者江碩涵／攝影）

詐騙老招重現矽谷灣區 寶物黨拿金塊要店家鑑定

2023-06-22 17:32

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼