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舊金山徵收店舖空置稅 迄今僅74家繳納

編譯組／舊金山電
舊金山開始徵收店舖空置稅，目前只有74家店舖繳納。 （美聯社）
舊金山開始徵收店舖空置稅，目前只有74家店舖繳納。 （美聯社）

計畫已久的舊金山店鋪空置稅（retail vacancy tax）於去年生效，但根據該市公布的數據，只有74名業主和租戶繳納了該稅。

這意味著在約2800個可能被徵稅的地塊中，只有2.6%的地塊被納稅人列為一年中空置超過182天。該稅種不包括市中心，卻涵蓋了住宅區附近的大約三十多個商業區。但是，受影響的納稅人的反應相對較少，這並不意味著該市的零售業空置的店面數量少。

「這不是審計的信息，不代表空缺的數量，」財稅局政策和溝通主管弗里德（Amanda Fried）說。由於房東和任何租戶都被要求提交申報材料，可能有成千上萬的公司沒有為這些地區的地塊進行申報。

該稅種在第一年每呎戶外臨街面為250美元，在空置的第二年上升到每呎500元，第三年為每呎1000元。該稅種在2022年產生了66萬7847元的收入，這筆錢將被用於一個小企業援助基金。

一般來說，房東需要繳稅，但如果一個空間被出租後一直空著，承租人可能要承擔責任，不過如果經營了182天後關閉，則有豁免權。擁有正在辦理的建築許可證的空置房產也可以豁免。

弗里德說，與其他新稅種一樣，該市預計需要三年時間才能實現全面合規，且所有納稅人都知道這一點。選民在2020年3月通過了這項稅收，由於疫情，該市將該稅的實施推遲了一年，至2022年1月1日。該措施的發起人市議員佩斯金（Aaron Peskin）此前表示，徵稅的目的是為了改變房東的行為，使他們更願意出租空間，而不是籌集資金。

批評該稅的人說，這不是解決零售業空置問題的有效方法。Cushman & Wakefield公司的零售業經紀人摩根（Kazuko Morgan）說，疫情期間，租金已經下降，她不認為任何房東會故意讓空間空置。摩根說，到目前為止，納稅人的數量似乎不多，但他指出，疫情期間，居民區附近的零售區的表現普遍優於市中心。

弗里德表示，市政府將繼續與業主和租戶就該稅種進行溝通，並做進一步的宣傳。另外，舊金山選民在去年秋天通過了一項針對住宅物業的空置稅，房地產團體已起訴阻止該稅。

房東 疫情 零售業

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