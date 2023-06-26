送花男與遛狗人口角 被射殺

屋崙電報大道21日晚上發生槍擊案。一名送花男子和兩個遛狗的人爭吵，男性遛狗者試圖打人，送花男子躲避，扔出花瓶，遛狗者掏槍射擊，送花者被打死。（電視截圖）

屋崙 電報大道（Telegraph Ave.）21日晚上發生一起槍擊 。一名送花男子和兩個遛狗的人發生爭吵，男性遛狗者試圖打人。送花男子讓開，扔出花瓶。遛狗者掏槍射擊，送花者被打死，監控顯示，全程不過10秒鐘。有人認出了兇嫌，認為此人是因為試圖保護自己的法國鬥牛犬而持槍。

ABC 7電視台拿到的監控視頻顯示，一個紮著辮子的送花男子，手捧一盆鮮花，背對著鏡頭站著，似乎在等人。隨後，一對遛狗的男女經過，不知為何，遛狗男子與送花男子有言語交談，並迅速事態升級。遛狗男伸手要打送花男，他快速躲開，並隨後扔出花瓶還擊。遛狗男隨即掏槍射擊。

附近居民福爾斯（Chris Folse）說，21日下午事發時，他外出遛狗。當他進入所住的公寓樓時，聽到一聲巨大的槍響。緊接著就是受害者的尖叫聲「救我！」他表示，爭吵發生非常快，兩個人之間有糾紛，而且升級得非常快。「從開槍，到受害者變得沒有反應的時間，大約兩分鐘。你無法真正控制犯罪發生的地點。所以你能做的就是，始終保持頭腦清醒，注意你周圍的環境。」

市民的錄像顯示，一名男子躺在地上被幾個旁觀者幫助。事發時，市民塞爾曼（Brett Sellman）正準備走出家門。「這有點嚇人。我一直都是在這裡走出店門的。這可能發生在我身上嗎？這不是一種好的感覺。」

住在第26街和電報大道交叉口附近的人說，在大多數情況下，這是個相當安靜的社區。這一事件提醒了許多人，犯罪可能隨時隨地發生。

屋崙韓國城北門（Northgate）互惠區的執行總監戈迪內茲（ Shari Godinez）說，這是非常悲慘的不幸事件，毫無意義。她認出了持槍的人，此人因保護他的法國鬥牛犬而持槍。

屋崙警方說，事件發生後，急救人員對受害者進行了救助，但他後來在醫院死亡。警方並沒有透露兩人在開槍前說了什麼。戈迪內茲將監控錄影交給了警方，並說，希望警方能逮捕槍手，「沒有市民再因為此人受傷害。」